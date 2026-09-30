Lãnh đạo Tháp Eiffel từ chức sau vụ nhân viên nữ bị gạt khỏi chuyến thăm của đoàn Hindu

Công ty SETE, đơn vị vận hành Tháp Eiffel, ngày 29/9 cho biết Tổng Giám đốc Patrick Branco Ruivo sẽ từ chức vào cuối năm nay, sau khi một cuộc điều tra độc lập phát hiện những sai sót trong công tác tổ chức chuyến thăm của một phái đoàn tôn giáo Hindu ngày 5/9, khiến các nhân viên nữ bị điều chuyển khỏi vị trí tiếp xúc với phái đoàn.

Tháp Eiffel tại Paris (Pháp). Ảnh: AP.

Theo thông báo của SETE, những sai sót này đã dẫn đến “việc các nhân viên nữ bị loại khỏi chuyến thăm ngày hôm đó, một tình huống không thể chấp nhận được”. Ông Ruivo được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào cuối năm 2018.

Tháp Eiffel, thu hút khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm, đã phải đóng cửa ngày 7/9 do nhân viên đình công để phản đối những chỉ đạo của ban quản lý. Các nhân viên cho biết họ phản đối những chỉ thị khiến nữ nhân viên “bị gạt ra ngoài lề, bị thay thế và bị làm cho trở nên vô hình chỉ vì giới tính” trong thời gian phái đoàn có mặt.

Bất bình trong đội ngũ nhân viên tại công trình biểu tượng cao 330 mét này gia tăng sau khi ban quản lý yêu cầu các nhân viên nữ không tiếp xúc với phái đoàn thuộc tổ chức Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). BAPS là tổ chức tôn giáo và xã hội hoạt động trên toàn thế giới, thuộc phái Swaminarayan, một nhánh của Hindu giáo. Tổ chức này đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân dịp khánh thành một ngôi đền Hindu truyền thống tại khu vực Paris. Trong tuyên bố gửi hãng tin AP, BAPS khẳng định tổ chức này “không bao giờ yêu cầu các nhân viên nữ phải bị che giấu, loại bỏ hay không được tham gia chuyến thăm”. Theo BAPS, các thực hành tôn giáo của các tu sĩ trong đoàn đã được thông báo trước cho ban quản lý Tháp Eiffel. Đây là những thực hành mang tính cá nhân về đời sống tinh thần mà các tu sĩ tuân thủ, không nhằm áp đặt lên người khác và không yêu cầu loại phụ nữ khỏi những địa điểm mà các tu sĩ đến thăm.

Ông Ariel Weil, Chủ tịch SETE, cho biết đã yêu cầu triển khai các biện pháp và chương trình đào tạo nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Đây không phải lần đầu tiên Tháp Eiffel phải đóng cửa do đình công. Tháng 2/2024, công trình này từng đóng cửa 6 ngày khi nhân viên đình công, yêu cầu tăng cường công tác bảo trì công trình lịch sử và tăng lương.