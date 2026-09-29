Không kích gần chợ ở Rakhine, Myanmar khiến 49 người thiệt mạng

Theo nhóm vũ trang nổi dậy Arakan và một quan chức cứu hộ, quân đội Myanmar ngày 28/9 đã tiến hành không kích gần một khu chợ tại thị trấn Kyauktaw, bang Rakhine, khu vực do nhóm này kiểm soát, khiến ít nhất 49 người thiệt mạng và 58 người bị thương.

Một phần cây cầu bị hư hại sau khi một khu chợ ở khu vực lân cận được cho là bị quân đội Myanmar không kích, tại thị trấn Kyauktaw, bang Rakhine, Myanmar, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng sớm ngày 29/9, nhóm vũ trang Arakan cho biết một máy bay chiến đấu đã thả hai quả bom gần khu chợ địa phương vào khoảng giữa trưa, khiến những người bán hàng, người mua sắm và người đi đường thiệt mạng. Trong số 58 người bị thương có 22 người bị thương nặng. Những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà bốc cháy, phương tiện bị hư hại và một phần cây cầu gần đó bị phá hủy.

Nhóm này tuyên bố sẽ “sớm có các biện pháp đáp trả hiệu quả” nhằm vào những cá nhân và tổ chức trực tiếp chịu trách nhiệm về các cuộc không kích mà nhóm cho là cố ý gây thương vong hàng loạt.

Ông Wai Hun Aung, một quan chức cứu hộ cấp cao tại Rakhine, xác nhận số thương vong, dẫn lời các nhân viên cứu hộ tại hiện trường. Ông cho biết khu chợ là trung tâm bán buôn chính của khu vực, thu hút các thương nhân và người mua hàng từ khắp bang.

Quân đội Myanmar chưa lập tức đưa ra bình luận về vụ tấn công. Trước đây, quân đội nước này cho biết họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp và cáo buộc các nhóm kháng chiến là những tổ chức khủng bố.

Quân đội Arakan là lực lượng quân sự của một phong trào tìm kiếm quyền tự chủ cho cộng đồng dân tộc thiểu số Rakhine trước chính quyền trung ương Myanmar. Nhóm này phát động chiến dịch tấn công tại Rakhine vào tháng 11/2023 và kể từ đó đã chiếm một bộ chỉ huy quân sự khu vực có vị trí chiến lược cùng 14 trong tổng số 17 thị trấn của bang.

Quân đội Myanmar đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các tuyến đường giao thương kể từ khi giao tranh tại Rakhine leo thang, khiến tình trạng thiếu lương thực trở nên nghiêm trọng hơn. Myanmar rơi vào xung đột kéo dài kể từ khi quân đội giành quyền kiểm soát chính quyền từ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2/2021.