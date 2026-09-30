Cá mập khổng lồ mắc kẹt trong kênh đào trở thành tâm điểm tại Hàn Quốc

Một con cá mập xám khổng lồ có tên Bukangi đang trở thành tâm điểm chú ý tại thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, sau khi mắc kẹt trong một con kênh từ ngày 18/9 và thu hút hàng trăm nghìn người tới theo dõi.

Người dân Hàn Quốc thích thú ngắm nhìn cá mập khổng lồ Bukangi. Ảnh: AP.

Con cá mập dài khoảng 3,5 mét đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tên gọi Bukangi được đặt theo tên tiếng Hàn của Cảng Bắc Busan, nơi con vật được phát hiện. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một con cá mập da đồng (bronze whaler). Nhiều khả năng nó đã đuổi theo con mồi từ ngoài biển vào trong kênh nhưng sau đó không tìm được đường quay trở lại.

Ngay trong ngày phát hiện con cá mập, lực lượng tuần duyên Busan đã tìm cách hướng nó ra biển. Tuy nhiên, chiến dịch được đình chỉ sau 6 giờ theo khuyến nghị của các nhà khoa học, do việc cưỡng ép có thể khiến con vật bị thương hoặc trở nên hung dữ. Đến ngày 29/9, giới chức Hàn Quốc tiếp tục triển khai 5 tàu tới khu vực con kênh. Các tàu phun nước từ những bồn chứa, tìm cách dồn con vật về phía biển. Nỗ lực này thu hút đông đảo người dân theo dõi tại hiện trường và được phát trực tiếp trên YouTube. Tuy nhiên, kế hoạch một lần nữa không thành công. Sau nhiều giờ, các đội tàu phải rút lui khi con cá mập liên tục né tránh, lúc bơi vòng qua các tàu, lúc lặn xuống nước, và tiếp tục ở lại trong kênh.

Ông Kim Won-ho, một quan chức thành phố Busan, cho biết giới chức sẽ tiếp tục tìm cách đưa con vật trở lại biển sớm nhất vào ngày 2/10. Các chuyên gia cho rằng việc giải cứu là cần thiết để bảo đảm an toàn và sức khỏe lâu dài cho con cá mập. Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc đang chế tạo một loại lưới đặc biệt dài từ 50 mét trở lên. Theo kế hoạch sơ bộ, lưới sẽ được kéo căng ngang kênh bằng tàu để dẫn con cá mập về phía lối ra.

“Chúng tôi đang điều chỉnh phương án ứng phó tùy theo tình hình thực tế tại hiện trường”, ông Kim nói.

Theo ông Kim, giới chức chưa phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy sức khỏe của con cá mập suy giảm trong thời gian mắc kẹt. Tuy nhiên, việc đưa nó trở lại biển vẫn được xem là nhiệm vụ cấp thiết.

Không chỉ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, Bukangi còn tạo ra một cơn sốt du lịch bất ngờ tại Cảng Bắc. Theo chính quyền thành phố Busan, công viên ven biển tại đây vốn chỉ đón khoảng 2.000 người mỗi ngày vào các dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, từ ngày 19 đến 28/9, địa điểm này ghi nhận tới 607.000 lượt khách.

Sự xuất hiện của con cá mập thậm chí đã khiến một khu vực vốn không phải điểm tham quan nổi tiếng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. “Bukangi vô tình đã trở thành một phần mới trong câu chuyện của Busan nhờ sự quan tâm và yêu mến của người dân thành phố”, Thị trưởng Busan Chun Jae-soo nói.