Thủ tướng Canada chỉ trích hãng thép Mỹ cắt giảm việc làm giữa căng thẳng thuế quan

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 29/9 cáo buộc chủ sở hữu Mỹ của hãng thép Stelco, công ty con của Cleveland-Cliffs, không giữ cam kết với người lao động Canada sau khi doanh nghiệp này thông báo cắt giảm việc làm, một phần do tác động từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giám đốc điều hành Cleveland-Cliffs cũng từng công khai ủng hộ các mức thuế này.

Thủ tướng Canada Mark Carney chỉ trích hãng thép Stelco sau khi công ty thông báo cắt giảm tới 500 việc làm, trong bối cảnh thuế thép của Mỹ ảnh hưởng đến thị trường Canada. Ảnh: AP

Ông Carney chỉ đích danh Giám đốc điều hành Cleveland-Cliffs Lourenco Goncalves, nhắc lại việc ông này từng hoan nghênh thuế quan của ông Trump đối với thép. Ông Goncalves gọi mức thuế 50% là “một bước đi cần thiết” để bảo vệ các nhà sản xuất thép Mỹ.

Ông Carney nói sẽ có hành động pháp lý đối với Cleveland-Cliffs, cho rằng công ty có trụ sở tại Ohio này phải thực hiện các nghĩa vụ ràng buộc về việc làm theo thỏa thuận mua lại Stelco trị giá 3,4 tỷ CAD (2,4 tỷ USD) vào năm 2024. Theo thỏa thuận, trong vòng 5 năm, doanh nghiệp phải duy trì ít nhất số lượng lao động công đoàn hiện tại và phần lớn lao động không thuộc công đoàn.

Stelco cho biết tối đa 500 lao động có thể bị ảnh hưởng khi công ty ngừng vô thời hạn hoạt động sản xuất thép cán nguội và thép phủ tại nhà máy ở Hamilton, tỉnh Ontario, đồng thời chuyển hoạt động sản xuất sang cơ sở Lake Erie ở Nanticoke, Ontario. Cleveland-Cliffs ngày 29/9 cho biết việc này không đồng nghĩa với việc chuyển sản xuất thép ra khỏi Canada. Sản lượng sẽ được tập trung tại nhà máy Lake Erie Works ở Nanticoke, nơi công ty dự kiến tiếp nhận một số lượng đáng kể lao động bị ảnh hưởng tại Hamilton, trong khi tổng sản lượng thép vẫn không thay đổi.

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên, Stelco cho biết thuế quan của Mỹ đã “làm thu hẹp đáng kể thị trường” đối với các sản phẩm thép cán nguội và thép mạ kẽm của công ty. Doanh nghiệp cho biết nhu cầu tại các thị trường truyền thống đã giảm gần 25% trong quý II so với mức trung bình theo quý của năm 2024, trong đó nhu cầu tại Canada giảm 10%.

Việc cắt giảm việc làm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Canada - Mỹ gia tăng. Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với thép Canada và một số mặt hàng khác, trong khi Canada cũng áp các mức thuế đáp trả.

Cleveland-Cliffs chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Carney.