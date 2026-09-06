Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu Iran

Quân đội Mỹ ngày 5/9 cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu Iran sau khi các tàu chiến Hải quân Mỹ bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa, đồng thời cảnh báo Washington sẽ “tiêu diệt hạm đội dầu mỏ hạn chế và dễ bị tấn công của Iran” nếu cần thiết.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu Iran. Ảnh: AP.

Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, 2 tàu chở dầu Iran đã bị “vô hiệu hóa vĩnh viễn”, trong khi tàu thứ 3, không chở hàng, cũng bị phá hủy. Quân đội Mỹ cho biết một tàu sân bay và một tàu khu trục của nước này đã tránh được “nhiều cuộc tấn công vô cớ của Iran” trong quá trình tuần tra tại khu vực và không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong các vụ việc trên.

Washington cáo buộc các tàu chở dầu nói trên thuộc một mạng lưới vận chuyển dầu bí mật, được sử dụng để cung cấp nguồn tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng vũ trang mà Tehran hậu thuẫn trong khu vực.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran cho biết 4 tên lửa Mỹ đã đánh trúng một tàu chở dầu cách đảo Kharg khoảng 10 km. Đây là nơi đặt một cảng xuất khẩu, qua đó Iran vận chuyển phần lớn lượng dầu của nước này ra nước ngoài. Đảo Kharg nhiều lần trở thành mục tiêu trong cuộc chiến, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự tại đây hồi tháng 3.

Phía Mỹ cho biết một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi đảo Kharg, trong khi một tàu khác bị đánh trúng gần Jask. Một tàu chở dầu không chở hàng cũng bị tấn công tại Vịnh Oman. Quân đội Mỹ đồng thời công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau khi Mỹ và Iran nối lại giao tranh, chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên ắng trong cuộc xung đột kéo dài và căng thẳng kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Hai bên đều tìm cách gây tổn thất về quân sự và kinh tế cho đối phương, trong khi các cuộc đàm phán đã đổ vỡ.