Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz

Ngày 26/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất từ phía Iran về kế hoạch mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vòng 1 tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Trong khi đó, các cơ quan truyền thông Iran cho biết tổng thống nước này đã rời New York sau hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới thuộc LHQ, nơi diễn ra các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ. Tại Yemen lân cận, Ả rập Xê-út thông báo nước này vừa đánh chặn một tên lửa do lực lượng Houthi (do Iran hậu thuẫn) phóng đi.

Người dân Yemen vẫy quốc kỳ Yemen và Ả Rập Xê-út khi tham gia lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Cách mạng 26 tháng 9 tại thành phố Taiz, Yemen, ngày 25/9/2026. Ảnh: AP

Dưới đây là các diễn biến mới nhất tại Trung Đông tính đến ngày 26/9.

Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất mở lại eo biển của Iran

Trong tuần này, Iran đưa ra đề xuất mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong thời hạn 7 ngày, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và tuân thủ lệnh ngừng bắn bao gồm cả khu vực Lebanon.

Tuy nhiên, vào ngày 26/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này khi cho rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận do họ đang "thua cuộc quá nặng nề".

Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, ông Trump nói: "Họ muốn đạt được thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó ổn thôi. Tôi cũng muốn đạt được thỏa thuận. Nhưng thỏa thuận đó sẽ không thể chấp nhận được".

Iran đã phong tỏa trên thực tế eo biển này sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào nước này hồi cuối tháng 2. Kể từ đó, số lượng tàu thuyền qua lại sụt giảm đáng kể do các mối đe dọa và các vụ tấn công nhắm vào tàu thuyền trên tuyến đường thủy này.

Truyền thông Iran cho biết tổng thống nước này đã rời New York

Các cơ quan truyền thông bán chính thức của Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã rời New York để trở về Tehran sau hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại LHQ.

Bài phát biểu của ông Pezeshkian tại hội nghị phản bác lại lời đe dọa mới nhất của ông Trump về việc "tiêu diệt" Iran, nhưng ông khép lại bài phát biểu bằng khẳng định Tehran vẫn rộng mở với các kênh ngoại giao.

Trước đó, vào tối 25/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết theo đề xuất của Tehran, nước này sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân trong vòng 7 ngày nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, miễn trừ trừng phạt dầu mỏ và tuân thủ lệnh ngừng bắn có bao gồm Lebanon.

Tổng thống Iran khẳng định Lãnh tụ tối cao không gặp vấn đề sức khỏe

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chia sẻ với đài CBS rằng, dưới góc độ của một bác sĩ, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei "không gặp vấn đề sức khỏe đặc biệt nào đang tiến triển", mặc dù ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc chiến với Mỹ và Israel bùng nổ vào tháng 2. Cuộc phỏng vấn này dự kiến lên sóng vào ngày 27/9 (theo giờ địa phương).

Trong bản ghi nhớ mà đài CBS công bố, ông Pezeshkian cho biết cuộc gặp gần đây nhất của ông với ông Khamenei kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ. "Tuy nhiên, tất nhiên là ông ấy đủ khỏe mạnh để có thể duy trì được nhiều giờ trong tình trạng đó. Từ góc độ y tế, ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh", tổng thống chia sẻ. Khi được hỏi về tình trạng hồi phục ở khuôn mặt và chân của Lãnh tụ tối cao, ông Pezeshkian đáp: "Có".

Cha và một số thành viên gia đình của ông Khamenei đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Ả Rập Xê-út thông báo đánh chặn tên lửa do lực lượng Houthi phóng

Vào sáng sớm ngày 26/9 (theo giờ địa phương), người phát ngôn quân sự của Ả Rập Xê-út, Thiếu tướng Turki al-Malki, thông báo một tên lửa đạn đạo do lực lượng phiến quân Houthi (do Iran hậu thuẫn) tại nước láng giềng Yemen đã bị đánh chặn và tiêu hủy. Ông cho biết quả tên lửa này nhắm vào thành phố Khamis Mushait ở phía tây nam đất nước.

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), cơ quan khu vực đại diện cho các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, lên án các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Houthi là "sự leo thang nghiêm trọng và đe dọa an ninh khu vực", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thích đáng.

Iraq tìm kiếm quyền miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với các hãng hàng không Iran

Iraq cho biết nước này đang liên hệ trực tiếp với Mỹ nhằm đảm bảo các quyền miễn trừ trừng phạt đối với các hãng hàng không Iran trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì áp lực kinh tế lên Tehran.

Văn phòng thủ tướng Iraq cho biết mục tiêu là đạt được quyền miễn trừ cho một số sân bay nhất định, đồng thời lưu ý các chuyến bay phục vụ mục đích nhân đạo như điều trị y tế, giáo dục và hành hương tôn giáo.

Nhiều tín đồ hành hương từ nước láng giềng Iran thường xuyên ghé thăm các địa danh linh thiêng tại Karbala và Najaf.

Ông Trump tiếp tục đăng tải bản đồ đổi tên tuyến đường thủy quan trọng thành "Eo biển Trump"

Trước khi bác bỏ đề xuất của Iran vào ngày 26/9, ông Trump đăng tải lên nền tảng Truth Social hình ảnh eo biển Hormuz với nhãn dán "Eo biển Trump" (Trump Strait). Đây không phải là lần đầu tiên ông tìm cách chọc giận Iran theo cách thức này.

Vào ngày 25/9, Nhà Trắng chỉ đưa ra thông tin ngắn gọn rằng các quan chức Mỹ đang duy trì các cuộc trao đổi tích cực và mang tính xây dựng với các bên trung gian về cuộc chiến ở Iran. Trước đó trong tuần, Iran và Mỹ đã tham gia nhiều giờ đàm phán gián tiếp.