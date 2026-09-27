TikTok dàn xếp thành công vụ kiện của bang Albama, thỏa thuận bồi thường ít nhất 100 triệu USD

TikTok sẽ trả cho bang Alabama (Mỹ) khoản tiền ít nhất 100 triệu USD và phải triển khai hàng loạt tính năng an toàn dành cho thanh thiếu niên tại bang này. Thỏa thuận dàn xếp được ký kết ngay trước thời điểm vụ kiện bước vào giai đoạn xét xử.

Năm 2025, tiểu bang Alabama (nằm ở khu vực Đông Nam Mỹ) từng kiện mạng xã hội Tiktok với cáo buộc nền tảng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ. Đơn kiện lập luận rằng các "đặc tính gây nghiện" của TikTok, cụ thể là thuật toán chuyên chọn lọc nội dung bám sát sở thích người dùng, gây hại cho trẻ em và công ty hoàn toàn ý thức được những tác hại đó.

Alabama lẽ ra đã trở thành bang đầu tiên đưa các cáo buộc chống lại TikTok ra trước bồi thẩm đoàn. Phiên tòa đã dự kiến bắt đầu vào ngày 21/9 nhưng đã không tiến hành do đã có thỏa thuận 2 bên. Trước đó, TikTok đã dàn xếp ổn thỏa nhiều vụ kiện cá nhân với cáo buộc tương tự để tránh phải ra tòa. Nổi bật nhất là vụ kiện lịch sử về tình trạng nghiện mạng xã hội tại Los Angeles diễn ra vào đầu năm nay. Khi ấy, bồi thẩm đoàn kết luận rằng YouTube và Meta đã cố tình thiết kế nền tảng để lôi kéo người dùng trẻ tuổi mà không màng đến sức khỏe tinh thần của các em. Vào tháng 8, TikTok cũng chi 400 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Bộ Tư pháp Mỹ, qua đó khép lại vụ kiện từ năm 2024 cáo buộc công ty vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em nước này.

Biển hiệu TikTok trên nóc tòa nhà của hãng tại Culver City, bang California, ngày 3/12/2024. Ảnh: AP

Theo như thỏa thuận dàn xếp giữa Tiktok và bang Alabama, TikTok sẽ thực hiện một số thay đổi mang tính cấp độ nền tảng dành cho người dùng thiếu niên tại Alabama, bao gồm tùy chọn chuyển sang bảng tin nội dung không cá nhân hóa.

Nền tảng này cũng cấm sử dụng các bộ lọc thẩm mỹ cho người dùng tuổi teen, áp dụng giới hạn thời gian 2 tiếng mỗi ngày và cấm truy cập ban đêm từ nửa đêm đến 6h sáng. Người dùng trẻ tuổi tại Alabama cũng sẽ nhận được thông báo nhắc nhở "dừng chân hiệu quả" (productive pause) sau 15 phút sử dụng liên tục, tiếp đó là các mốc 60 và 90 phút.

Bên cạnh các thay đổi trên nền tảng, TikTok sẽ chi trả cho Alabama 100 triệu USD tiền bồi thường và khắc phục hậu quả, khoản tiền này nhiều khả năng sẽ được phân bổ để tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của giới trẻ cùng nhiều chương trình khác. Nếu có thêm đủ các bang khác đạt được thỏa thuận tương thích với TikTok trong một khung thời gian nhất định, Alabama có thể nhận thêm khoản tiền lên tới 183,8 triệu USD.

Các thay đổi cấp độ nền tảng được nêu trong thỏa thuận dàn xếp có nhiều nét tương đồng với những cam kết mà Meta từng thực hiện khi đạt được thỏa thuận vào mùa hè năm ngoái nhằm giải quyết các cáo buộc tương tự do hầu hết các bang, trong đó có Alabama, đệ đơn. Trước đó, Meta từng kêu gọi TikTok và đối thủ cạnh tranh lớn khác là YouTube cùng áp dụng các tiêu chuẩn tương đương, tuy nhiên TikTok chưa đưa ra phản hồi công khai.

Bà Katherine Robertson, Cố vấn trưởng tại Văn phòng Tổng chưởng lý bang Alabama (the Alabama Attorney General’s office) đồng thời là ứng cử viên đảng Cộng hòa cho vị trí tổng chưởng lý tiếp theo của bang, thừa nhận những điểm tương đồng với thỏa thuận của Meta. Bà chia sẻ với hãng tin AP vào ngày 25/9 (theo giờ địa phương): "Đang có một cuộc chiến chống lại tuổi thơ xuất phát từ hàng triệu hướng khác nhau".

Bà Robertson nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy các bậc phụ huynh và giới trẻ đang phải đơn độc chiến đấu với vô số nền tảng khác nhau. Về bản chất, họ đang thao túng trẻ em để biến các em thành con nghiện sản phẩm của họ".

Thỏa thuận cũng vạch ra các công cụ kiểm soát của phụ huynh mạnh mẽ và dễ sử dụng hơn, các biện pháp xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn mà TikTok bắt buộc phải tuân thủ, cùng các quy trình kiểm duyệt nội dung nghiêm ngặt hơn. Tài khoản của thanh thiếu niên cũng sẽ được thiết lập chế độ riêng tư theo mặc định.