Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh vị thế quốc gia sau thượng đỉnh Mỹ - Trung

Cách Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin đậm nét, trong đó nhấn mạnh vị thế ngày càng lớn của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Một số người dân Trung Quốc được AP phỏng vấn cũng cho rằng chuyến thăm phát đi tín hiệu tích cực về quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Căn cứ Joint Base Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9/2026 (theo giờ Mỹ). Ảnh: AP.

Việc Tổng thống Trump trực tiếp ra sân bay đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, cùng các hoạt động song phương và văn hóa trong chuyến thăm, nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông Trung Quốc.

Nhân dân nhật báo dành toàn bộ trang nhất cho chuyến thăm, đăng sáu bức ảnh về các cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trên công cụ tìm kiếm Baidu, ba chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất ngày 25/9 đều liên quan tới chuyến thăm, gồm hội đàm Tổng thống Mỹ - Chủ tịch Trung Quốc, quốc yến có sự tham dự của ông Tập và phu nhân, cùng lời chúc Tết Trung thu của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Một số người được AP phỏng vấn cho rằng quy mô tiếp đón tại Washington phản ánh vị thế ngày càng tăng của Trung Quốc.

“Tôi đọc tin thấy nghi thức tiếp đón Chủ tịch Tập tại Mỹ ở cấp rất cao. Điều đó khiến tôi khá ấn tượng vì cho thấy đất nước chúng tôi thực sự đã trở nên mạnh mẽ” – anh Xiang Ziyu, một học viên sau đại học tại Bắc Kinh, nói.

Quan điểm tương tự cũng xuất hiện trong nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó người dùng đánh giá tích cực việc Bắc Kinh và Washington tiếp tục duy trì hợp tác và đối thoại.

Ông Shen Zuohang, một người dân Bắc Kinh, cho biết những thông tin về chuyến thăm khiến ông cảm thấy yên tâm hơn trước cách hai bên xử lý các vấn đề như thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh.

“Chúng ta không có chiến tranh thương mại, cũng không có xung đột quân sự. Ngay cả trong vấn đề Đài Loan, tình hình cũng đang đi theo hướng tích cực hơn thay vì đối đầu gay gắt” - ông Shen nói. Theo ông, hai bên đang xử lý bất đồng theo hướng kiềm chế hơn.

Dù chuyến thăm chưa tạo ra những đột phá lớn về thương mại, AI hay các vấn đề an ninh, hình ảnh hai nhà lãnh đạo duy trì tiếp xúc và nhấn mạnh hợp tác được truyền thông Trung Quốc khai thác như một tín hiệu về quan hệ song phương ổn định hơn.

Anh Xiang Ziyu cho rằng bản thân việc hai bên tiếp tục đối thoại đã mang ý nghĩa tích cực và có thể cải thiện cách công chúng Trung Quốc nhìn nhận quan hệ với Mỹ.

“Có đối thoại vẫn tốt hơn là không đối thoại” - anh Xiang Ziyu nói.