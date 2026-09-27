Trung Quốc gửi "đại sứ" gấu trúc tới Mỹ

Hai cá thể gấu trúc khổng lồ sáng sớm ngày 27/9 rời Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, để tới nơi ở mới tại sở thú Atlanta, Mỹ theo thỏa thuận giữa chính phủ Trung Quốc và Mỹ. Việc cho mượn gấu trúc là một trong số ít kết quả cụ thể được công bố sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington.

Các phương tiện chở hai con gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang rời Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Khổng lồ Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: AP.

Trong chuyến thăm ba ngày và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các cá thể gấu trúc sẽ tới Atlanta trong những ngày tới. Hai nhà lãnh đạo đã thể hiện thiện chí trong chuyến thăm, song chưa đạt giải pháp cho nhiều bất đồng lâu nay giữa hai nước.

Sở thú Atlanta đã chia tay những cá thể gấu trúc cuối cùng vào năm 2024 và từ đó không còn loài động vật này. Thỏa thuận mới về việc tiếp nhận gấu trúc được công bố từ tháng 4 nhưng khi đó chưa có thời điểm cụ thể.

Hai cá thể được đưa sang Mỹ là Ping Ping và Fu Shuang, đều sinh năm 2020 và được nuôi tại Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Khổng lồ Thành Đô. Theo Tân Hoa xã, Ping Ping là gấu đực với quầng đen đậm quanh mắt, còn Fu Shuang là gấu cái có phần trán hơi nhô.

Theo thỏa thuận, hai cá thể gấu trúc sẽ được cho Sở thú Atlanta mượn trong 10 năm.

Trung Quốc từ lâu sử dụng chương trình cho mượn gấu trúc như một hình thức ngoại giao, coi đây là biểu tượng thiện chí trong quan hệ với các nước. Trong một số trường hợp, các thỏa thuận cho mượn không được gia hạn khi quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Chủ tịch Tập Cận Bình từng gọi chương trình này là một biểu tượng của “tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ”.