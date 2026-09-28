Cảnh sát truy tìm các tay súng sau 2 vụ xả súng hàng loạt ở Nam Phi khiến ít nhất 27 người thiệt mạng

Hai vụ xả súng riêng biệt xảy ra tại các khu dân cư ở Nam Phi chỉ cách nhau vài giờ khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cảnh sát đã triển khai các đơn vị chuyên trách truy tìm những kẻ nổ súng, song chưa có nghi phạm nào bị bắt.

Lực lượng pháp y và binh sĩ có mặt tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt xảy ra tối 26/9, khi các nghi phạm nổ súng tại một quán bar ở khu dân cư Wedela, phía tây nam Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AP

Trong vụ tấn công đầu tiên, 8 tay súng mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn đã nổ súng tại một quán bar gần Johannesburg vào cuối ngày 26/9. Cơ quan Cảnh sát Nam Phi cho biết 17 người thiệt mạng tại địa điểm nhỏ ở khu dân cư Wedela, phía tây nam thành phố lớn nhất Nam Phi.

Các tay súng bắn vào những người đang ở bên ngoài quán bar trước khi tiến vào bên trong và tiếp tục nổ súng. Trong số các nạn nhân có 13 nam và 4 nữ. Ít nhất 15 người khác bị thương.

Các tay súng lục soát một số khách và lấy điện thoại di động của họ trước khi bỏ trốn bằng 2 phương tiện. Hai ô tô bị đốt bên ngoài quán bar trong vụ xả súng.

Khoảng 4 giờ sau, 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ xả súng tại cửa hàng thuộc một địa điểm mà cảnh sát mô tả là cơ sở giải trí ở khu dân cư Lwandle, gần Cape Town, thành phố lớn thứ hai của Nam Phi. Cảnh sát cho biết đang truy tìm nhiều nghi phạm nhưng không nêu con số cụ thể.

Chưa có nghi phạm nào bị bắt trong cả hai vụ. Cảnh sát đã triển khai các đơn vị chuyên trách tới hai khu dân cư và những khu vực lân cận để truy tìm các tay súng.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ 5 ngày sau một vụ xả súng hàng loạt khác tại một khu dân cư gần Durban khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Nhiều tay súng đã tấn công một bữa tiệc tại nhà ở khu dân cư KwaMakhutha. Cảnh sát chưa thông báo về bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Nam Phi đã phải vật lộn với tình trạng tội phạm bạo lực trong nhiều năm, nhưng các vụ xả súng gần đây vẫn gây chấn động tại quốc gia vốn có một trong những tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Tình trạng này đã khiến Tổng thống Cyril Ramaphosa triển khai binh sĩ trên đường phố hồi tháng 3 trong chiến dịch kéo dài một năm nhằm chống tội phạm tại một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hoạt động triển khai bao gồm các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao quanh Johannesburg và Cape Town, cùng một số địa bàn khác.

Theo số liệu của cảnh sát, Nam Phi ghi nhận 5.427 vụ giết người trong 3 tháng kết thúc vào ngày 30/6, tương đương trung bình gần 60 vụ mỗi ngày. Súng là phương thức phổ biến nhất trong các vụ giết người tại nước này. Cảnh sát và các chuyên gia tội phạm từ lâu xác định số lượng lớn súng bất hợp pháp đang lưu hành là một vấn đề nghiêm trọng.