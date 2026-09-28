Malaysia tìm cách đưa sầu riêng thành loại trái cây được săn đón nhất

Malaysia đang nỗ lực đưa sầu riêng - loại trái cây nổi tiếng với mùi đặc trưng, được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người e ngại - từ các quầy hàng ven đường và những vườn cây quy mô hộ gia đình ra thị trường quốc tế, trong nỗ lực thuyết phục người tiêu dùng lựa chọn các giống sầu riêng của nước này.

Khách hàng tạo dáng bên mô hình sầu riêng khổng lồ tại một quầy bán sầu riêng ở Petaling Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP

Những người yêu sầu riêng nếm loại quả này như nếm rượu vang. Với sầu riêng Malaysia, hương vị của phần thịt béo ngậy thay đổi đáng kể tùy từng giống. Có loại được ưa chuộng bởi vị ngọt như kem trứng và hương trái cây; có loại mang vị đắng nhẹ, phảng phất vị rượu hoặc thậm chí có hương vị giống bơ đậu phộng.

Nỗ lực nâng tầm ngành sầu riêng của Malaysia được thể hiện tại thủ đô Kuala Lumpur, nơi có một trung tâm dành riêng cho loại trái cây này và các sản phẩm chế biến từ sầu riêng.

Tại Kuala Lumpur Durian Experience Centre, gần tòa tháp đôi Petronas, du khách có thể tham quan khu vườn sầu riêng mô phỏng, tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của loại quả này, xem chương trình sân khấu và thưởng thức các món ăn từ sầu riêng.

Trung tâm được khai trương vào mùa hè năm nay với khoản đầu tư gần 2 triệu USD. Cơ sở rộng khoảng 1.900 m² và mở cửa hằng ngày, trong khi cửa hàng sầu riêng đón khách từ sáng đến nửa đêm.

Nhu cầu tăng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 1,87 triệu tấn sầu riêng tươi, trị giá 7,5 tỷ USD, tăng hơn 6 lần trong một thập kỷ. Thái Lan vẫn chiếm hơn một nửa thị trường, trong khi Malaysia mới xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc từ năm 2024. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu sầu riêng Malaysia xuất sang Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại Trung Quốc, các cửa hàng chuyên về sầu riêng ngày càng phổ biến, trong đó có những cửa hàng tập trung vào các giống sầu riêng Malaysia. Tại Bắc Kinh, cửa hàng Jiang Sir bán các phần sầu riêng với giá khoảng 300-1.000 nhân dân tệ, tương đương 44-150 USD, tùy trọng lượng phần thịt và giống được lựa chọn.

Sầu riêng Malaysia thường được thu hoạch khi chín cây nên chỉ bảo quản được 2-3 ngày, khiến việc vận chuyển trở thành thách thức lớn. Doanh số cũng phụ thuộc nhiều vào sức mua của người tiêu dùng Trung Quốc, buộc các doanh nghiệp phải tìm thị trường thay thế khi nhu cầu tại đây giảm.

Các doanh nghiệp Malaysia cũng mở rộng sang những sản phẩm chế biến từ sầu riêng như nhân sầu riêng, chocolate, mochi, kem, món tráng miệng và nước hoa hương hoa sầu riêng. Nhà sáng lập DurianBB Adrian Choy cho rằng việc đa dạng hóa sản phẩm giúp gia tăng giá trị và tạo khác biệt cho thương hiệu, thay vì chỉ cạnh tranh về giá.