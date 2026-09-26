Indonesia tìm thấy 52 thi thể sau vụ lật phà

Ngày 25/9, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy tổng cộng 52 thi thể sau nhiều ngày tìm kiếm kể từ vụ một chiếc phà bị lật trên biển động hồi đầu tháng. Tổng cộng 108 người đã được cứu sống, trong khi 83 người vẫn mất tích.

Phà Virgo Transport 8 đang trên hành trình từ Surabaya, Đông Java, tới Banjarmasin ở Nam Kalimantan trên đảo Borneo với 243 người trên tàu khi phát tín hiệu cấp cứu ngày 13/9. Thuyền viên khi đó báo con tàu bị nghiêng trong điều kiện biển động, với sóng cao tới 3m. Giới chức sau đó xác định chiếc phà đã bị lật tại vùng biển thuộc quần đảo Masalembo ở biển Java.

Thân nhân hành khách kiểm tra danh sách hành khách trên phà Virgo Transport 8 bị lật trong thời tiết xấu trên biển Java, tại trung tâm chỉ huy cứu hộ ở Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia. Ảnh: AP.

Trong quá trình tìm kiếm, các thợ lặn đã phá cửa sổ của phà để tiếp cận bên trong con tàu và đưa các thi thể ra ngoài. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết toàn bộ nguồn lực hiện có đang được huy động cho chiến dịch.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm những người còn mất tích và giúp gia đình họ có được câu trả lời” - ông Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, cho biết.

Nhà chức trách cũng đang lên kế hoạch trục vớt chiếc phà khỏi độ sâu khoảng 30m. Các thi thể được tìm thấy đã được chuyển tới bệnh viện cảnh sát tại thành phố Banjarmasin để nhận dạng trước khi bàn giao cho gia đình.

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 đảo, trong đó phà là phương tiện đi lại phổ biến. Các vụ tai nạn đường thủy xảy ra tương đối thường xuyên, trong bối cảnh việc thực thi các quy định an toàn còn bị đánh giá là chưa chặt chẽ.