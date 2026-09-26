Pháp soạn thảo nghị quyết LHQ về tự do hàng hải qua eo biển Hormuz

Pháp đang soạn bản dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ủng hộ quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Thông tin này do một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc vừa công bố vào ngày 25/9.

Bản nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi đang trở thành điểm nóng trong cuộc chiến tranh tại Iran. Nhà ngoại giao trên (người phát biểu với điều kiện giấu tên vì các cuộc thảo luận đang diễn ra kín) cho biết nghị quyết này nêu bật tầm quan trọng của eo biển đối với các tuyến vận tải toàn cầu vốn đóng vai trò cốt lõi cho an ninh lương thực và năng lượng.

Đồng thời, dự thảo nghị quyết nhắc lại yêu cầu tôn trọng Luật Biển và ủng hộ các sáng kiến hòa bình nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền qua lại eo biển.

Việc Iran gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz, nơi từng đảm nhận 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt giao thương trên toàn cầu trước chiến tranh, đã trở thành công cụ đòn bẩy chính của nước này. Tác động lan rộng vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời gây ra những rắc rối chính trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ diễn ra vào tháng 11.

Nhà ngoại giao cho hay Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về vấn đề này bên lề hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại LHQ. Vấn đề cũng được đưa ra bàn thảo với các quốc gia Arab và Iran.

Bức ảnh vệ tinh công bố ngày 13/9/2026 ghi lại hiện trường sau vụ tấn công UAV vào đường ống Đông - Tây tại Ả Rập Xê-út. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 25/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận Tehran đã đưa ra kế hoạch 7 ngày nhằm mở cửa lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện mà nước này đặt ra.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ đang duy trì các cuộc trao đổi tích cực và mang tính xây dựng với các nhà trung gian về cuộc chiến ở Iran.