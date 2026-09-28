Bão Nolo vẫn đe dọa Hawaii khi Mexico chuẩn bị ứng phó với bão Polo

Bão Nolo vẫn đe dọa Hawaii, Mỹ với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và gió mạnh, trong khi bão Polo mạnh cấp 3 đang hướng tới bán đảo Baja California của Mexico.

Ảnh vệ tinh do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cung cấp cho thấy các cơn bão và vùng nhiễu động nhiệt đới trên khu vực phía đông Thái Bình Dương, ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Bão Nolo cách Honolulu khoảng 365 dặm (585km) về phía tây nam và đang di chuyển ra xa đảo Lớn với tốc độ khoảng 12 dặm/giờ (19 km/giờ). Tuy nhiên, Cơ quan Phòng vệ Dân sự hạt Hawaii cho biết cảnh báo gió mạnh, khuyến cáo về gió và cảnh báo sóng lớn vẫn có hiệu lực tại một số khu vực trên đảo đến tối 27/9, trong bối cảnh sức gió duy trì tối đa của bão Nolo tăng lên 115 dặm/giờ (165 km/giờ).

Dự báo bão Nolo sẽ tiếp tục mạnh lên và chuyển hướng về phía tây bắc, dù Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết tâm bão sẽ vẫn ở khá xa về phía nam và tây nam quần đảo Hawaii. Bão dự kiến tiến gần Khu bảo tồn biển quốc gia Papahanaumokuakea vào đầu tuần này.

Các chuyên gia dự báo những dải mây bên ngoài của bão Nolo có thể gây lũ lụt và sạt lở đất đe dọa tính mạng, trong đó một số khu vực trên đảo Lớn có thể hứng lượng mưa lên tới 20 inch (50cm). Các đảo khác cũng được dự báo có mưa lớn.

Trong khi đó, một số khu vực trên bán đảo Baja California của Mexico đang chờ đợi bão Polo, một cơn bão lớn, tiến vào sau khi gây mưa và gió mạnh tại nhiều khu vực khác trên bờ biển phía tây nam nước này.

Các chuyên gia dự báo bão Mỹ cho biết chiều 27/9, Polo vẫn là một cơn bão cấp 3 nguy hiểm với sức gió duy trì tối đa 125 dặm/giờ (205km/giờ), đang di chuyển về phía bắc - tây bắc với tốc độ 12 dặm/giờ (19km/giờ), cách Cabo San Lucas, tại cực nam bán đảo, khoảng 275 dặm (445km) về phía tây nam.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mexico (SMN) cho biết trên mạng xã hội X rằng bão Polo dự kiến đổ bộ vào Baja vào ngày 28/9. Chính phủ Mexico đã ban hành cảnh báo bão dọc bờ biển đất liền, từ Huatabampito đến Guaymas.

Cũng trong ngày 27/9, bão nhiệt đới Rachel hình thành ngoài khơi xa bờ biển phía tây nam Mexico, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ có trụ sở tại Miami cho biết. Cơ quan này cho biết Rachel có sức gió duy trì tối đa 40 dặm/giờ (65km/giờ), cách Acapulco của Mexico khoảng 300 dặm (485km) về phía nam. Hiện chưa có cảnh báo hoặc khuyến cáo nào về bão được ban hành đối với khu vực ven biển.