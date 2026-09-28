Những câu trích dẫn được các lãnh đạo dùng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Các tổng thống, thủ tướng, quốc vương và bộ trưởng tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường chuẩn bị những bài phát biểu với nhiều thông điệp về các vấn đề quốc tế. Bên cạnh những quan điểm chính sách, một số lãnh đạo cũng sử dụng các câu nói, tục ngữ và trích dẫn từ những nhân vật nổi tiếng để truyền tải thông điệp.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 25/9/2026. Ảnh: AP

Tại kỳ họp năm nay, các diễn giả đã dẫn lại nhiều nguồn khác nhau, từ những câu nói truyền thống, văn bản cổ đến các nhân vật có ảnh hưởng. Thậm chí, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis còn trích một câu hát của ban nhạc Talking Heads, nhóm nhạc new wave của Mỹ trong thập niên 1980.

Dưới đây là một số câu trích dẫn đáng chú ý:

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi dẫn lời Vua Hammurabi của Babylon cổ đại: “Luật pháp được tạo ra để ngăn kẻ mạnh áp bức kẻ yếu".

Tổng thống Quần đảo Marshall Hilda Heine dẫn một câu tục ngữ của người Marshall: “Rạn san hô, nơi các loài cá khác nhau tập trung để kiếm ăn và tìm nơi trú ẩn”. Bà giải thích câu tục ngữ này khi đề cập đến cách các quốc gia cùng tồn tại.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trích lời David Byrne, thành viên ban nhạc Talking Heads: “Chúng ta đang đi trên một con đường chẳng dẫn đến đâu".

Phó Tổng thống Yemen Abdullah Abdulkader al Alimi-Bawzer trích dẫn một đoạn của nhà thơ Yemen: “Chúng ta thuộc về vùng đất này, là những người gìn giữ và sinh sống trên đó. Vùng đất thuộc về chúng ta, bởi chúng ta là người dân và đây là quê hương của chúng ta. Hiện tại thuộc về người dân, và quá khứ vẻ vang cũng thuộc về họ. Tương lai, lịch sử và chính thời gian cũng thuộc về họ".

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trích dẫn lời Mahatma Gandhi, lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ: “Việc vi phạm một quy tắc chắc chắn sẽ dẫn đến việc vi phạm các quy tắc khác".

Thủ tướng Barbados Mia Mottley trích dẫn nhà thơ Esther Phillips, người được phong danh hiệu thi sĩ quốc gia Barbados: “Các thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chính tên gọi của các vị đã hàm ý một cam kết nhằm thắp lên ngọn lửa lương tri, sự đồng cảm, đoàn kết và công bằng thông qua các sáng kiến hòa bình và chính sách nhân đạo".

Tổng thống Comoros Azali Assoumani trích dẫn nhà văn Chinua Achebe: “Khi chúng ta cùng tụ họp dưới ánh trăng, đó không phải vì ánh trăng. Mỗi người đều có thể nhìn thấy ánh trăng từ nhà mình. Chúng ta tụ họp vì việc những người cùng huyết thống ở bên nhau là điều tốt đẹp".

Tổng thống Saint Vincent và Grenadines Godwin Friday dẫn lời ca sĩ nhạc calypso David Rudder: “Khi có nỗi đau ở Port-au-Prince, đó vẫn là tiếng khóc của châu Phi. Chúng ta đang dập lửa ở những nơi xa xôi trong khi những người hàng xóm của mình đang cháy... Tôi từ chối tin rằng những người tốt như chúng ta sẽ mãi quay lưng và nhắm mắt làm ngơ. Haiti, tôi xin lỗi".

Tổng thống Palau Surangel Whipps trích dẫn một câu tục ngữ của người Palau: “Tri thức giống như những con sóng trên đại dương: Có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng không con sóng nào lấn át con sóng nào, và cuối cùng tất cả đều đến cùng một bờ".

Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten nhắc đến Anne Frank: “Thật tuyệt vời biết bao khi không ai phải chờ đợi, mà chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ để từng bước thay đổi thế giới!” Ông cũng dẫn lời Mahatma Gandhi, công tố viên Robert H. Jackson tại các phiên tòa Nuremberg và một dòng chữ tại nghĩa trang dành cho các binh sĩ Mỹ tử trận trong Thế chiến II ở Hà Lan.