Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em

Chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng dân số. Những năm qua, Quảng Ninh triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.

Việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền lợi, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác dân số và phát triển. Ở các địa phương, nhiều hoạt động chăm sóc SKSS, tư vấn tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được quan tâm triển khai.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thông tin về kế hoạch hoá gia đình, dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật; trẻ em được quan tâm về tiêm chủng, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trước các nguy cơ xâm hại, bạo lực. Các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của gia đình về nuôi dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì, góp phần để các em được học tập, chăm sóc và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Khám sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Trạm Y tế phường Móng Cái 2.

Tại phường Móng Cái 2, công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe trẻ em được chú trọng ngay từ những năm đầu đời. Trong đó, qua chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi đã khám cho 600 trẻ, góp phần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý và vấn đề về dinh dưỡng, phát triển để có hướng theo dõi, can thiệp kịp thời.

Theo đó, các buổi khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường được tổ chức bài bản, đúng quy trình chuyên môn. Trẻ được khám lâm sàng toàn diện và sàng lọc các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, cơ xương khớp, thần kinh và cơ quan sinh dục. Bên cạnh đó, các y, bác sĩ thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất, tinh thần, khả năng vận động; rà soát lịch sử tiêm chủng và sàng lọc sớm nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ.

Bác sĩ CKI Tăng Thị Dung, Giám đốc Trạm Y tế phường Móng Cái 2, cho biết: Việc khám sức khỏe định kỳ giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và sự phát triển của trẻ, qua đó kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, yếu tố nguy cơ để tư vấn, hướng dẫn gia đình theo dõi, chăm sóc hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Qua mỗi đợt khám, trạm cũng cập nhật thông tin sức khỏe của trẻ, tạo cơ sở quản lý sức khỏe lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em ngay từ những năm đầu đời.

Hội KHHGĐ tỉnh tổ chức truyền thông về SKSS, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ tại xã Ba Chẽ.

Thời gian qua, Chi cục Dân số Quảng Ninh cũng phối hợp với các địa phương duy trì 109 CLB tiền hôn nhân tại các xã, phường, đặc khu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 2.443/2.470 cặp nam, nữ được tư vấn về khám sức khỏe trước khi kết hôn, đạt 98,9%; trong đó, 2.265 cặp được khám sức khỏe, đạt 91,7%. Cùng với đó, chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và sàng lọc trước sinh tiếp tục được chú trọng. 6 tháng đầu năm, đã có 5.656/6.566 phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, đạt 86,14%; 5.911/6.864 trẻ được tầm soát ít nhất 5 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, đạt 86,11%. Những kết quả này góp phần phát hiện sớm nguy cơ, chủ động tư vấn, theo dõi và can thiệp, tạo điều kiện để trẻ được sinh ra khỏe mạnh, phát triển toàn diện.

Từ chăm sóc SKSS, chăm sóc sức khỏe phụ nữ khi mang thai đến chăm sóc trẻ em, các hoạt động đang từng bước được triển khai liên tục, toàn diện. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mà còn tạo nền tảng xây dựng những gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới.