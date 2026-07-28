Hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục đất đai tại phường Quang Hanh

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND và Quyết định số 1700/QĐ-UBND (ngày 15/5/2026) của UBND tỉnh, ngày 28/7, Tổ công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tỉnh tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho người dân tại phường Quang Hanh.

Tổ công tác hỗ trợ lưu động của tỉnh phối hợp với phường Quang Hanh rà soát, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác phối hợp với cán bộ chuyên môn của phường Quang Hanh trực tiếp rà soát 39 hồ sơ đất đai tồn đọng, trong đó hỗ trợ nhiều công dân hoàn thiện thủ tục và tiếp nhận 8 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

Người dân trình bày những vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đất đai tại buổi làm việc.

Việc tổ chức hỗ trợ lưu động giúp người dân được trực tiếp trao đổi với các cơ quan chuyên môn, nắm rõ thành phần hồ sơ, quy trình và cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua đó, góp phần hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại và khắc phục tình trạng hồ sơ kéo dài do chưa xác định rõ hướng xử lý. Hoạt động cũng tạo điều kiện để cán bộ chuyên môn của địa phương trao đổi nghiệp vụ, cập nhật các quy định liên quan đến đất đai và nâng cao khả năng xử lý hồ sơ ngay từ cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quang Hanh hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ.

Trong bối cảnh nhiều thủ tục đất đai được phân cấp cho cấp xã, việc tăng cường phối hợp giữa Tổ công tác và địa phương góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.