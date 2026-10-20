Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ tủ sách khu dân cư

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, phường Quảng Yên đã chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa ở các khu dân cư. Với nội dung phong phú, thiết thực, mô hình như “cánh tay nối dài” đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, tạo điều kiện để mỗi người chủ động tìm hiểu, vận dụng các quy định pháp luật vào cuộc sống.

Nhà văn hóa ở các khu dân cư trên địa bàn phường Quảng Yên không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ mà còn là địa điểm để người dân tiếp cận kiến thức pháp luật thông qua những tủ sách được bố trí phù hợp. Từ các đầu sách về nghĩa vụ quân sự, hôn nhân và gia đình đến những tài liệu pháp luật liên quan đến đời sống thường ngày, người dân đều có thể tìm đọc, tra cứu khi có nhu cầu. Việc tiếp cận tài liệu pháp luật ngay tại khu dân cư giúp người dân có thêm điều kiện tự tìm hiểu, nâng cao nhận thức và chủ động hơn khi giải quyết những vấn đề phát sinh.

Người dân khu An Hưng, phường Quảng Yên cùng nhau cập nhật các quy định mới.

Ông Trần Anh Lĩnh, khu An Hưng, phường Quảng Yên chia sẻ: Giá trị của tủ sách pháp luật không chỉ nằm ở số lượng đầu sách mà còn ở khả năng đáp ứng những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Những tài liệu được lựa chọn phù hợp sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn các quy định, hạn chế tình trạng thực hiện chưa đúng do thiếu thông tin, đồng thời nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Đáng chú ý, mô hình còn có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ. Ở lứa tuổi học sinh, việc tiếp cận kiến thức pháp luật có vai trò quan trọng trong hình thành nhận thức về quyền, nghĩa vụ công dân, trách nhiệm với cộng đồng và cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Bên cạnh kiến thức được trang bị tại nhà trường, các tài liệu pháp luật tại khu dân cư tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động tìm hiểu, mở rộng hiểu biết và từng bước hình thành thói quen sống, học tập theo pháp luật.

Sự quan tâm của học sinh đối với tủ sách pháp luật ở Quảng Yên cho thấy việc phổ biến kiến thức pháp luật luôn được thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với thanh, thiếu niên, tài liệu đã tập trung vào những quy định gần gũi với lứa tuổi, gắn với trách nhiệm học tập, ứng xử trên không gian mạng, ATGT, phòng, chống bạo lực học đường...

Bà Bùi Thị Phượng, Phó Trưởng khu An Hưng, phường Quảng Yên, thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung để tủ sách pháp luật của khu luôn đảm bảo.

Phường Quảng Yên xác định, để tủ sách pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, việc xây dựng cần đi đôi với quản lý, bổ sung và khai thác thường xuyên. Do vậy, các khu dân cư luôn rà soát, sắp xếp tài liệu theo từng lĩnh vực, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm, chú trọng bổ sung những văn bản mới, bảo đảm thông tin được cập nhật, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Trong thời đại công nghệ số, việc tìm hiểu kiến thức có rất nhiều nguồn, tuy nhiên việc xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa khu dân cư là cách làm thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân. Hiệu quả của mô hình không chỉ được thể hiện qua những cuốn sách được đặt trên giá mà còn ở việc người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao hiểu biết và vận dụng pháp luật đúng đắn. Khi được duy trì thường xuyên, cập nhật nội dung và gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng, những tủ sách này sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật từ cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh và ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư.