Phát huy hiệu quả phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp trên được chuyển giao cho cấp xã. Trong đó, phân cấp, phân quyền, ủy quyền giải quyết TTHC có tác động trực tiếp đến hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Tại Quảng Ninh, việc chuyển giao thẩm quyền được triển khai đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Minh tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực cho người dân.

Tính đến tháng 10/2026, UBND thành phố đã phân cấp cho Chủ tịch UBND thành phố 8 TTHC; phân cấp cho các sở, ban, ngành 107 TTHC; phân cấp cho UBND cấp xã 19 TTHC; phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã 20 TTHC. Chủ tịch UBND thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã 9 TTHC. Thành phố cũng đã ban hành các quyết định ủy quyền giải quyết đối với 604 TTHC, trong đó UBND thành phố đã ủy quyền cho Giám đốc các sở 352 TTHC; Giám đốc sở ủy quyền cho lãnh đạo cấp phòng 240 TTHC; Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền thực hiện 12 TTHC…

Đặc biệt ở cấp xã, nhiều nhiệm vụ cụ thể được giao trực tiếp cho chính quyền cơ sở. Trong lĩnh vực đất đai, UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP và Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND thành phố. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện 6 TTHC trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh; Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã thực hiện 1 TTHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 78/2025/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND thành phố tạo cơ sở để Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền thực hiện 12 TTHC trong lĩnh vực chứng thực. Đây là nhóm thủ tục phát sinh thường xuyên, gắn trực tiếp với nhu cầu của người dân. Việc phân định thẩm quyền giúp giảm tầng nấc xử lý, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân trong giải quyết công việc.

Thực tiễn cho thấy, phân cấp, phân quyền đã tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc, giảm sự phụ thuộc vào cấp trên. Việc kết hợp chuyển giao thẩm quyền với cải cách quy trình và ứng dụng công nghệ cũng đem lại những kết quả cụ thể.

Từ đầu năm đến nay, tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, đặc khu đã tiếp nhận gần 400.000 hồ sơ TTHC và giải quyết được hơn 380.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%; số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ trên 99%; hồ sơ được trả kết quả điện tử tại cấp xã đạt xấp xỉ 100%...

Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, ủy quyền giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn những khó khăn. Chia sẻ vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung, Trưởng Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo bồi dưỡng, Sở Nội vụ, cho biết: Khối lượng nhiệm vụ tăng, nhiều lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, trong khi năng lực đội ngũ cán bộ, công chức giữa các địa phương chưa đồng đều. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng dữ liệu và kinh phí ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Những vướng mắc về nghiệp vụ, nhất là đối với các thủ tục liên quan đến nhiều lĩnh vực cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cấp xã với các sở, ngành…

Đoàn kiểm tra của thành phố làm việc với các địa phương: Đông Triều, Mạo Khê, An Sinh, Bình Khê, Hoàng Quế để đánh giá hiệu quả công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và ủy quyền tại cấp xã.

Để phân cấp, phân quyền thực sự phát huy hiệu quả, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đã chuyển giao, đánh giá khả năng thực hiện của từng địa phương, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Mỗi TTHC phải được xác định rõ cơ quan tiếp nhận, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt và trách nhiệm trả kết quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, thành phố yêu cầu rất rõ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trực tiếp với kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Cùng với đó, các địa phương cũng đang chủ động sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong những lĩnh vực có nhiều thay đổi về thẩm quyền như đất đai, xây dựng, tư pháp, tài chính, đăng ký kinh doanh. Các sở, ngành của thành phố hiện cũng tích cực hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với cấp xã; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc vượt quá khả năng xử lý của cơ sở. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh vào thực chất, tập trung vào tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thành phố hiện cũng đang yêu cầu đẩy mạnh hơn việc số hóa quy trình, khai thác và tái sử dụng dữ liệu đã có, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã quản lý. Việc công khai quy trình, thời hạn giải quyết, theo dõi tiến độ trên môi trường điện tử và thanh toán trực tuyến cần được triển khai đồng bộ, thực chất. Qua đó, từng bước đưa việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp trở thành thước đo quan trọng đối với hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính thành phố.