Nâng tầm đội ngũ thầy thuốc

Chú trọng đào tạo chuyên sâu, thu hút nhân lực chất lượng cao và nâng cao y đức, ngành Y tế Quảng Ninh đang tập trung phát triển đội ngũ thầy thuốc đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Từ ngày 17/5 đến 10/8/2026, bác sĩ Trần Bá Tuấn (Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh) được nhận học bổng tham gia chương trình đào tạo liên tục tại Trường Đại học Y Wakayama (Nhật Bản). Trong thời gian học tập, bác sĩ Tuấn được tiếp cận các phương pháp điều trị bệnh lý cột sống hiện đại, trao đổi về các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn và trực tiếp tham gia các ca mổ cùng các chuyên gia của Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Đại học Y Wakayama. Đặc biệt, bác sĩ được cập nhật kỹ thuật tiêm giảm đau cột sống dưới hướng dẫn siêu âm để nghiên cứu ứng dụng trong điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Trần Bá Tuấn chia sẻ: “Trường Đại học Y Wakayama có thế mạnh về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn và điều trị các bệnh lý cột sống. Các bác sĩ Nhật Bản đã có nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng và đánh giá hiệu quả của những kỹ thuật này. Qua chương trình đào tạo, tôi học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phẫu thuật nội soi cột sống, tiêm giảm đau cột sống dưới hướng dẫn siêu âm. Đây là những kiến thức rất hữu ích để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh”.

Bác sĩ Trần Bá Tuấn, Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa thành phố (ngoài cùng, bên phải) tham gia phẫu thuật tại Trường Đại học Y Wakayama, Nhật Bản. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những năm gần đây, ngành Y tế Quảng Ninh còn mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở y tế tại Pháp, Trung Quốc và Hoa Kỳ… Riêng chương trình hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc), mỗi năm có trên 100 cán bộ y tế tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn. Các bệnh viện cũng tăng cường trao đổi chuyên môn, tiếp nhận kỹ thuật mới thông qua các hội nghị, hội thảo quốc tế và hoạt động hợp tác khám, chữa bệnh từ xa.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong nước được ngành Y tế quan tâm triển khai theo nhu cầu phát triển chuyên môn của từng đơn vị. Từ năm 2025 đến nay, toàn ngành đã cử 675 lượt cán bộ đi đào tạo sau đại học, gồm 9 tiến sĩ y khoa, 109 bác sĩ chuyên khoa II, 93 thạc sĩ y khoa và 464 bác sĩ chuyên khoa I. Thành phố cũng đã thu hút được 111 bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Cùng với đào tạo nhân lực, việc đầu tư trang thiết bị và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật đã giúp ngành Y tế Quảng Ninh làm chủ trên 83% kỹ thuật của tuyến Trung ương. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật được triển khai tại địa phương, giúp người bệnh giảm nhu cầu chuyển tuyến. Hiện 4 bệnh viện cấp chuyên sâu của thành phố là cơ sở thực hành của nhiều trường đại học y khu vực phía Bắc, đang phối hợp tổ chức 12 lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II cho hàng trăm học viên.

Cập nhật các tiến bộ mới trong điều trị vô sinh, hiếm muộn tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ở tuyến y tế cơ sở, ngành chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng quản lý cho cán bộ trạm y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các lớp tập huấn cho nhân viên y tế thôn, bản được duy trì, cùng với việc củng cố mạng lưới cô đỡ thôn, bản và cộng tác viên dân số, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, ngành Y tế tiếp tục chú trọng rèn luyện y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ theo phương châm “Lương y như từ mẫu”. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ sở y tế lấy người bệnh làm trung tâm, sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm trong tiếp đón, tư vấn và điều trị.

Theo Đề án và Kế hoạch phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 20 bác sĩ, 8 dược sĩ đại học và 33 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Giai đoạn 2026-2030, dự kiến thu hút, tuyển dụng, bổ sung 3.263 nhân lực y tế, trong đó có 832 bác sĩ, 1.182 điều dưỡng và 166 dược sĩ.

Cùng với phát triển nhân lực, thành phố định hướng hình thành các trung tâm kỹ thuật cao về tim mạch, ung bướu, chẩn đoán trước sinh - sơ sinh, hồi sức - chống độc - đột quỵ, điện quang can thiệp tại các bệnh viện cấp chuyên sâu. Để đáp ứng yêu cầu này, ngành Y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên khoa sâu, hoàn thiện chính sách thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao y đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.