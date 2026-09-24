Lá chắn sức khỏe học đường

Với tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 99,98%, Quảng Ninh đang duy trì độ bao phủ BHYT gần như toàn diện trong khối trường học. Những con số trên không chỉ là hiệu quả của công tác vận động, tuyên truyền, mà còn cho thấy BHYT ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học đường; giúp học sinh yên tâm học tập và gia đình giảm bớt gánh nặng khi không may ốm đau, bệnh tật.

Trạm Y tế phường Móng Cái 2 khám sức khoẻ cho học sinh.

Tính đến ngày 30/6/2026, Quảng Ninh có 281.521 HSSV tham gia BHYT, đạt 99,98%. Trong đó, khối cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý có 224.267 HSSV tham gia, đạt xấp xỉ 100%; các trường đại học, cao đẳng do tỉnh và Trung ương quản lý đều đạt 100%.

Kết quả này được tạo nên từ sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, ngành Giáo dục, các địa phương, cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, linh hoạt thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, họp phụ huynh, hệ thống thông tin điện tử và các nhóm liên lạc giữa nhà trường với gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT, qua đó giúp phụ huynh và học sinh hiểu rằng đây không chỉ là một khoản đóng góp đầu năm học mà là sự chủ động chuẩn bị cho những rủi ro sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Giá trị của BHYT học đường được thể hiện rõ nhất khi học sinh không may mắc bệnh, gặp tai nạn hoặc phải điều trị dài ngày. Khi đó, tấm thẻ BHYT trở thành chỗ dựa thiết thực, giúp gia đình giảm đáng kể chi phí khám, chữa bệnh.

Chỉ riêng năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 204.604 lượt HSSV khám, chữa bệnh bằng BHYT, với tổng chi phí gần 89 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của học sinh là thực tế và thường xuyên, đồng thời khẳng định vai trò của chính sách BHYT trong việc bảo đảm quyền được khám, chữa bệnh cho thế hệ trẻ.

Cán bộ y tế trường THPT Ngô Quyền (phường Cao Xanh) khám sức khoẻ cho học sinh của nhà trường. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Đối với nhiều gia đình, nhất là những trường hợp có con phải điều trị dài ngày, chi phí y tế có thể trở thành áp lực lớn. Một ca bệnh nặng có thể phát sinh chi phí hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Khi đó, BHYT không chỉ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế mà còn góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình.

Anh Nguyễn Văn Nam, tổ 13, khu Hồng Hà 4, phường Hạ Long, chia sẻ: Gia đình có con nhỏ thường xuyên ốm, phải nằm viện mỗi khi thời tiết thay đổi. Việc chủ động tham gia BHYT cho con, cùng với chính sách hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh, giúp gia đình giảm đáng kể khoản chi phí khi con phải khám và điều trị.

Từ thực tiễn cho thấy, ý nghĩa của BHYT học đường không còn là câu chuyện mang tính chính sách mà trở thành lợi ích hiện hữu trong mỗi gia đình. Bước vào năm học 2026-2027, BHXH Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát dữ liệu, cấp mới và gia hạn thẻ BHYT kịp thời; đồng thời tăng cường sử dụng các phương thức xác thực, khám chữa bệnh bằng BHYT điện tử trên VssID, VNeID và căn cước công dân gắn chip. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ tạo thuận lợi cho học sinh khi sử dụng quyền lợi BHYT mà còn góp phần đơn giản hóa các thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo ông Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc BHXH Quảng Ninh, trong năm học mới, ngành BHXH tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT HSSV; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Trọng tâm là duy trì tỷ lệ tham gia ở mức cao, hướng tới mục tiêu 100% HSSV có thẻ BHYT và được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Cùng với BHXH và ngành Giáo dục, các địa phương cũng chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay này giúp thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận chính sách, để hoàn cảnh kinh tế không trở thành rào cản khiến học sinh đứng ngoài mạng lưới bảo vệ sức khỏe.

Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe học đường ngày càng được quan tâm, BHYT đang dần trở thành một bộ phận không thể thiếu của môi trường giáo dục an toàn. Tỷ lệ bao phủ BHYT gần như tuyệt đối tại Quảng Ninh là nền tảng quan trọng để tiến tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.