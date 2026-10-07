Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" là một văn kiện quan trọng của Đảng về lĩnh vực y tế nhằm định hướng chiến lược cho cả hệ thống chính trị trong việc hiện đại hóa ngành y tế, đưa sức khỏe nhân dân thực sự trở thành ưu tiên hàng đầu. Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, bức tranh y tế Quảng Ninh đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ để triển khai ca ghép thận, tối ngày 17/9/2026.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghị quyết số 72-NQ/TW được đánh giá là chương trình cải cách y tế đột phá với trọng tâm chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, chăm sóc sức khỏe chủ động và toàn diện. Những mục tiêu về khám sức khỏe định kỳ, củng cố y tế cơ sở, mở rộng BHYT, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực dự phòng và điều trị chuyên sâu đã mở ra yêu cầu đổi mới đồng bộ đối với hệ thống y tế.

Sau một năm triển khai, điều dễ nhận thấy tại Quảng Ninh là công tác chăm sóc sức khỏe đã trở thành nhiệm vụ có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiều chương trình, kế hoạch, chính sách; các sở, ngành, địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng vào cuộc. Từ đó, nhiều mục tiêu của nghị quyết đã sớm được cụ thể hóa thành những chương trình trực tiếp gắn với người dân.

Khám sàng lọc sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường Hồng Gai, tháng 7/2026.

Dấu ấn rõ nét là chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được Quảng Ninh triển khai trên quy mô toàn thành phố từ cuối tháng 5/2026. Các cơ sở y tế công lập cùng những đơn vị y tế tư nhân đủ điều kiện được huy động tham gia, đưa hoạt động khám đến gần người dân hơn. Tính đến ngày 30/9, đã có 1.268.006 người được khám sức khỏe định kỳ, đạt 99,97% tổng số đối tượng cần khám. Qua khám, nhiều trường hợp mắc mới các bệnh: Tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, bệnh tim mạch, ung bướu, bệnh về mắt... được phát hiện, tư vấn và chuyển đến cơ sở chuyên khoa để tiếp tục chẩn đoán, điều trị. Kết quả của chương trình không dừng ở số lượng người được khám. Quan trọng hơn, việc sàng lọc trên diện rộng từng bước hình thành thói quen theo dõi sức khỏe định kỳ, giúp nhận diện yếu tố nguy cơ khi bệnh chưa biểu hiện rõ.

Tuyến y tế gần dân nhất cũng được tổ chức lại để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống 171 trạm y tế trước đây được tổ chức thành 55 trạm y tế và 92 điểm trạm, trực thuộc UBND cấp xã; nhân lực y tế dự phòng, dân số tại các trung tâm y tế được bổ sung về cơ sở. Toàn thành phố hiện có 253 bác sĩ tại 55 trạm y tế, bình quân 4,47 bác sĩ/trạm, đạt yêu cầu Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra cho năm 2027. Sự thay đổi về tổ chức và nhân lực đang từng bước nâng vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Người dân, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 96,5%. Từ ngày 1/4/2026, trạm y tế xã, phường, đặc khu trực tiếp ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội; riêng 6 tháng đầu năm đã thực hiện hơn 200.000 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Độ bao phủ của chính sách BHYT cũng tiếp tục được mở rộng. Đến tháng 9/2026, Quảng Ninh có 1.363.972 người tham gia BHYT, đạt 96,46% dân số, tăng 22.600 người so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng duy trì các chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các nhóm cần được bảo đảm an sinh, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Những kết quả sau một năm đã cho thấy hướng đi ngày càng rõ nét của Quảng Ninh trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Y tế đang được đưa gần hơn với người dân, còn việc chăm sóc sức khỏe bắt đầu sớm hơn, từ phòng bệnh và quản lý nguy cơ ngay tại cộng đồng.

Nâng năng lực điều trị, hướng tới y tế chuyên sâu

Năng lực điều trị chuyên sâu của y tế thành phố tiếp tục được nâng lên, giúp ngày càng nhiều bệnh khó, kỹ thuật cao có thể được thực hiện ngay tại Quảng Ninh. Đây cũng là một bước chuyển đáng chú ý sau một năm triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW.

Quá trình sắp xếp hệ thống y tế được thực hiện đồng thời với việc nâng năng lực chuyên môn. 13 trung tâm y tế đa chức năng cấp huyện được tổ chức lại thành các bệnh viện đa khoa khu vực. Toàn thành phố hiện có 4 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu gồm các bệnh viện: Đa khoa thành phố Quảng Ninh, Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bãi Cháy và Sản Nhi. Quảng Ninh cũng đầu tư, xây dựng Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng có quy mô trên 400 giường, cùng 4 khoa lão khoa tại các bệnh viện, tạo thêm năng lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số.

Ca mổ tim cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Từ nền tảng đó, Quảng Ninh đang tiếp tục hình thành các trung tâm chuyên sâu ở những lĩnh vực có nhu cầu lớn và khả năng phát triển, như tim mạch, hồi sức tích cực - chống độc và đột quỵ, phẫu thuật thần kinh, mắt, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, ung bướu, hỗ trợ sinh sản, điều trị oxy cao áp... Đến nay, chủ trương thành lập 12 trung tâm chuyên sâu đã được xây dựng, thẩm định.

Năng lực làm chủ kỹ thuật khó cũng có bước tiến đáng kể. Từ năm 2025 đến nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận và 4 ca ghép giác mạc. Các bệnh viện trên địa bàn hiện triển khai được trên 83% kỹ thuật của tuyến Trung ương.

Bài toán nhân lực được đặt song song với đầu tư trang thiết bị và công nghệ. Ngành Y tế đã cử 675 lượt cán bộ đi đào tạo sau đại học và thu hút 111 bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.

Những kết quả đạt được sau một năm cũng tạo nền tảng để Quảng Ninh đặt mục tiêu cao hơn cho giai đoạn tiếp theo. Theo Đề án phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt trên 20 bác sĩ và 68 giường bệnh/1 vạn dân; 100% trạm y tế được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin; BHYT bao phủ 100% dân số. Xa hơn là phát triển đồng bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở và y tế chuyên sâu, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Giám đốc Sở Y tế Bùi Mạnh Hùng, cho biết: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW, ngành Y tế đề xuất thành phố ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp các trạm y tế, bổ sung trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng. Đồng thời có giải pháp tuyển dụng, luân phiên và giữ chân bác sĩ, dược sĩ cùng nguồn nhân lực còn thiếu ở tuyến cơ sở. Thành phố tiếp tục đầu tư các công trình y tế trọng điểm, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện để hệ thống y tế phát triển đồng bộ từ cơ sở đến chuyên sâu.