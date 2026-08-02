Nga xác định vụ nổ tại nhà hàng ở Moskva là vụ đánh bom

Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) cho biết vụ nổ xảy ra tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Rossi ở trung tâm thủ đô Moskva, khiến 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương, được xác định là một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế.

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ đánh bom tại nhà hàng Balzi Rossi ở trung tâm thủ đô Moskva, Nga, ngày 1/8. Ảnh: AP.

Theo thông báo của NAC, vụ nổ xảy ra vào khoảng 19 giờ 55 phút theo giờ Moskva (23 giờ 55 phút theo giờ Hà Nội) tại nhà hàng nằm trên Quảng trường Kudrinskaya. Cơ quan này cho biết một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi một phụ nữ mang theo thiết bị bước vào nhà hàng.

Ba nạn nhân thiệt mạng gồm người phụ nữ mang theo thiết bị nổ, một nhân viên bảo vệ đã tìm cách ngăn chặn đối tượng trước khi vụ nổ xảy ra và một khách hàng có mặt tại hiện trường. Theo Bộ Y tế Nga, 21 người bị thương với nhiều mức độ khác nhau đang được điều trị tại các bệnh viện ở Moskva và được bảo đảm đầy đủ các điều kiện chăm sóc y tế.

Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh, cứu hỏa và cứu hộ đã phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến hành vi khủng bố, đồng thời phối hợp với các cơ quan an ninh để điều tra, truy tìm những người liên quan đến vụ việc.

Theo truyền thông Nga, nhà hàng Balzi Rossi tối 1/8 được thuê để tổ chức một sự kiện riêng với sự tham gia của nhiều khách mời. Một số nguồn tin cho rằng thiết bị nổ có thể nhằm vào những người tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, giới chức Nga đến nay chưa xác nhận mục tiêu cụ thể cũng như động cơ của vụ tấn công.

Vụ nổ cũng khiến nhiều hoạt động tại khu vực trung tâm Moskva bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đã thiết lập vành đai an ninh quanh Quảng trường Kudrinskaya, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các địa điểm công cộng và trung tâm thương mại. Một số sự kiện dự kiến diễn ra trong khu vực đã bị hủy hoặc tạm hoãn để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an toàn cho người dân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau hàng loạt vụ phá hoại và tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự trên lãnh thổ nước này. Công tác điều tra hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng Nga khẩn trương triển khai để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, xác định động cơ cũng như những cá nhân hoặc tổ chức có liên quan.