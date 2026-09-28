Thị trường toàn cầu biến động trái chiều dù Phố Wall tăng điểm vào tuần trước

Trong phiên giao dịch ngày 28/9, các thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều, sau khi giá dầu hạ nhiệt vào tuần trước giúp chứng khoán Mỹ khép lại tuần tăng điểm đầu tiên trong 3 tuần qua.

Tại châu Âu, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,3% trong phiên giao dịch đầu giờ lên mức 8.097,99 điểm, trong khi chỉ số DAX của Đức cộng thêm 0,2% lên 25.464,53 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh nhích 0,3% lên 10.725,57 điểm. Trong khi đó, thị trường Mỹ có xu hướng giảm nhẹ khi hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones hạ 0,3% xuống 51.992,00 điểm và hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,4% xuống 7.770,75 điểm.

Một màn hình ở bên phải hiển thị Chỉ số Giá cổ phiếu Tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI), tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đồng won Hàn Quốc, cùng giá cổ phiếu của SK Hynix và Samsung Electronics Co. tại phòng giao dịch ngoại hối của trụ sở Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.7% và đóng cửa ở mức 65.877,62 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,2% lên 8.679,70 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt giảm 2,7% xuống 6,889,74 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,5% lên 24.642,51 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite mất 1,7% xuống còn 3.823,62 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô chuẩn tại Mỹ tăng 3,41% lên mức 95,56 USD một thùng. Dầu Brent, mức chuẩn quốc tế, tăng 3,73% lên 108.21 USD một thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent từng có thời điểm rơi xuống mốc 97 USD. Giá dầu biến động mạnh do thị trường lo ngại về thời điểm xung đột với Iran kết thúc để dầu mỏ từ Trung Đông có thể lưu thông tự do trở lại, bao gồm cả quyền tiếp cận eo biển Hormuz.

Trên thị trường ngoại tệ, đồng đô la Mỹ giảm từ mức 157,19 yên Nhật xuống còn 156,93 yên. Đồng euro đổi được 1,1377 USD, giảm so với mức 1,1393 USD trước đó.

Các nhà phân tích cho biết giới đầu tư đang theo dõi sát sao các chỉ số lạm phát sắp công bố để đánh giá xem các ngân hàng trung ương toàn cầu có tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ hay không. Bên cạnh đó, các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây cũng nhận được nhiều sự chú ý khi các công ty trong lĩnh vực này tiếp tục báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, bất chấp việc nhiều nhân vật có ảnh hưởng công khai bày tỏ lo ngại về những rủi ro của công nghệ này.