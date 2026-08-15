Ngày mai (16/8), Quảng Ninh đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố

Ngày mai (16/8), tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử không chỉ nhằm kiện toàn đội ngũ ở cơ sở, mà còn góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thôn, bản, khu phố mới.

Nhân dân thôn Hồng Tiến, xã Kỳ Thượng xem thông tin về người ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Ninh giảm từ 1.452 xuống còn 624 thôn, bản, khu phố. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức tại các thôn, bản, khu phố mới sau sắp xếp, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo nền tảng để các khu dân cư nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được các địa phương triển khai nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Toàn tỉnh đã thành lập 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên. 100% thôn, bản, khu phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử tại nhà văn hóa, địa điểm bầu cử và trụ sở UBND các xã, phường, đặc khu; đồng thời hoàn thành niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử là 395.339 người.

Đến ngày 13/8, toàn bộ 624/624 thôn, bản, khu phố đã hoàn thành việc lấy ý kiến đại diện hộ gia đình về hình thức bầu cử. Trong đó, 174 thôn, bản, khu phố lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay, chiếm 27,88%; 450 thôn, bản, khu phố thực hiện bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%. Về thời gian tổ chức, có 486 thôn, bản, khu phố tiến hành bầu cử cả ngày và 138 thôn, bản, khu phố tổ chức trong buổi sáng.

Khu phố Bắc Mã, phường Uông Bí, sẵn sàng cho bầu cử trưởng khu. Ảnh: Huyền Trang (phường Uông Bí)

Cùng với công tác chuẩn bị về nhân sự và quy trình bầu cử, các xã, phường, đặc khu đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, hội nghị ở cơ sở; phát trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nhóm Zalo cộng đồng. Ban Công tác Mặt trận, Tổ bầu cử cùng các tổ chức đoàn thể cũng tăng cường tuyên truyền, vận động trực tiếp để người dân nắm rõ ý nghĩa, quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử. Các địa phương đồng thời chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Địa điểm bầu cử chủ yếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; một số nơi tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc điểm trường, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng từ nhân sự, cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, Quảng Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần kiện toàn bộ máy ở cơ sở, phát huy dân chủ và tạo động lực để các khu dân cư sau sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.