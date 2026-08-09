Người thuyền trưởng tận tụy, trách nhiệm

Hơn 22 năm gắn bó với Phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ (Công ty CP Vật tư - TKV), anh Trần Văn An (SN 1981), Thuyền trưởng Đoàn Hạ Long 23, luôn là chỗ dựa tin cậy của đồng nghiệp mỗi khi con tàu vươn khơi làm nhiệm vụ. Làn da rám nắng, dáng người rắn rỏi, phong thái điềm tĩnh là dấu ấn của người thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm, luôn vững vàng trước sóng gió và hết lòng với công việc.

Thuyền trưởng Trần Văn An điều khiển tàu thực hiện nhiệm vụ.

Với anh An, con tàu không chỉ là nơi làm việc, mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của người công nhân vận tải thủy ngành Than. Trong vai trò thuyền trưởng, anh chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của tàu; phân công nhiệm vụ cho thuyền phó, máy trưởng, thủy thủ đoàn; đồng thời trực tiếp kiểm tra tình trạng kỹ thuật, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy trình vận hành, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và hàng hóa trong suốt hành trình.

Những chuyến tàu vận chuyển than từ các cảng Cửa Ông, Km6, Khe Dây, Làng Khánh tại Quảng Ninh đến các nhà máy Nhiệt điện Thăng Long, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Phả Lại, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, hay nhiều đơn vị khác luôn được anh tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học. Nhờ đó, các chuyến hàng đều được vận chuyển an toàn, đúng tiến độ, góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Ít ai biết rằng, phía sau những chuyến tàu lặng lẽ xuôi ngược là biết bao vất vả của những người làm nghề vận tải thủy. Lịch trình của tàu phụ thuộc nhiều vào kế hoạch của cảng, con nước và thời gian bốc, rót than, vì vậy giờ giấc làm việc của thuyền viên luôn thay đổi, bất kể đêm khuya hay rạng sáng. Những dịp lễ, Tết, chỉ cần đơn vị có yêu cầu, cả đoàn lại lên đường, gác lại niềm vui sum họp để bảo đảm dòng than đến đúng nơi, đúng tiến độ. Mỗi chuyến đi kéo dài 5-12 ngày tùy theo điểm đến ở trong hay ngoài tỉnh.

Anh An nhớ lại: Những tháng ngày dịch Covid-19 bùng phát, để vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa duy trì hoạt động vận tải không bị gián đoạn, tôi cùng thủy thủ đoàn đã có thời điểm gần 6 tháng liên tục không đặt chân lên bờ. Cuộc sống khi ấy chỉ gói gọn trên con tàu với những ca trực nối tiếp nhau, những bữa cơm do anh em tự tay chuẩn bị và những hải trình nối dài chưa biết ngày về. Giữa mênh mông sóng nước, con tàu vừa là nơi làm việc, vừa là mái nhà của các thuyền viên trong suốt nhiều tháng ròng.

Anh Trần Văn An (người đứng) cùng thuyền viên kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn trước khi tàu rời bến.

Chính những năm tháng bám sông, bám biển đã tôi luyện ở người thuyền trưởng Trần Văn An bản lĩnh vững vàng, sự bình tĩnh trước mọi tình huống và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Với anh, mỗi quyết định đưa ra không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của cả thủy thủ đoàn.

“Khi làm nhiệm vụ trên sông nước, có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Mưa bão, sương mù, hay vận chuyển trong đêm tối đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, trong mỗi chuyến đi, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, từ con người, phương tiện, đến hàng hóa. Chỉ khi tất cả đều an toàn thì chuyến hàng mới thực sự thành công” - anh An chia sẻ.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, anh An thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, động viên và tạo điều kiện để anh em trong đoàn gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc, cũng như cuộc sống. Chính sự nghiêm túc trong công việc, cùng tinh thần gần gũi, sẻ chia đã tạo nên một tập thể đoàn kết, thống nhất, là điểm tựa để mỗi chuyến tàu luôn vận hành an toàn, hiệu quả.

Anh Trần Văn Kiên, thủy thủ Đoàn Hạ Long 23, chia sẻ: Anh An không chỉ là người chỉ huy, mà còn như người anh cả trong gia đình. Khi làm việc, anh rất nghiêm túc, trước mỗi chuyến đi, anh đều kiểm tra rất kỹ từng khâu, nhắc anh em chuẩn bị đầy đủ để tàu ra khơi an toàn. Nhưng ngoài giờ làm, anh lại rất gần gũi. Anh em trên tàu ai có hoàn cảnh thế nào, gia đình có việc gì anh đều biết và thường xuyên hỏi han, động viên. Những chuyến đi dài ngày, anh cũng thường nhắc mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.

Anh Trần Văn An (thứ 2, phải sang) được tuyên dương tại chương trình "Vinh quang thợ mỏ 2025" do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với những nỗ lực trong công tác, anh Trần Văn An được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng xứng đáng. Nhiều năm liền anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2023 và 2025, anh được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam vinh danh “Công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu”; năm 2024, anh vinh dự được Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2019-2023”.

Ngày ngày, những con tàu vẫn lặng lẽ rời cảng, mang theo dòng than đến khắp các nhà máy, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Phía sau những hải trình bình yên ấy là sự tận tâm của những người thuyền trưởng như anh Trần Văn An và tập thể thuyền viên. Âm thầm bám biển, giữ vững tay lái, họ không chỉ đưa những chuyến tàu cập bến an toàn, mà còn góp phần giữ vững mạch vận tải than, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Công ty CP Vật tư - TKV nói riêng, của ngành Than nói chung.