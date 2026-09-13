Nhà thời thơ ấu của Tổng thống Trump được bán gần 2 triệu USD

Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố New York đã được bán với giá gần 2 triệu USD sau một cuộc cải tạo lớn. Trước đó, căn nhà từng bị bỏ hoang nhiều năm, hư hỏng do nước và nấm mốc, thậm chí trở thành nơi trú ngụ của mèo hoang.

Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Donald Trump tại New York, Mỹ, ngày 17/1/2017. Ảnh: AP

Giá bán 1,93 triệu USD được công bố trên các trang bất động sản, sau khi một người mua chưa được tiết lộ danh tính ký hợp đồng hồi tháng 7.

Ông Trump từng sống tại căn nhà mang phong cách Tudor ở quận Queens cho đến năm 4 tuổi. Cha ông, nhà phát triển bất động sản Fred Trump, xây ngôi nhà vào năm 1940 tại khu Jamaica Estates giàu có. Gia đình Trump đã không còn sở hữu bất động sản này từ nhiều năm trước.

Người bán nhà lần này là ông Tommy Lin, một nhà phát triển bất động sản. Ông mua căn nhà gồm 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm vào năm ngoái với giá 835.000 USD, sau nhiều năm ngôi nhà bị bỏ trống và xuống cấp.

Theo New York Post, ông Lin sau đó chi thêm khoảng 500.000 USD cho quá trình cải tạo nội thất kéo dài 8 tháng. Căn nhà được bổ sung nhiều tiện nghi hiện đại, trong đó có bếp cao cấp, sàn gỗ lát kiểu xương cá và các phòng tắm theo phong cách spa.

Bất động sản này đã nhiều lần đổi chủ trong những năm gần đây. Theo nền tảng thị trường bất động sản trực tuyến Zillow, vài tháng sau khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2017, căn nhà từng được bán với giá 2,14 triệu USD.

Người mua khi đó là một pháp nhân có tên Trump Birth Home LLC. Sau đó, căn nhà từng được cho thuê trong thời gian ngắn trên Airbnb, với những chi tiết gắn với ông Trump như mô hình bìa cứng kích thước người thật, các bản sao cuốn sách “The Art of the Deal” và một trang bìa tạp chí People có hình ông.

Năm 2019, căn nhà tiếp tục được rao bán với mức giá 2,9 triệu USD nhưng không tìm được người mua cho đến khi ông Lin mua lại vào năm ngoái. Trong khoảng thời gian đó, theo New York Post, bất động sản này ngày càng xuống cấp.

Tổng thống Donald Trump, hiện 80 tuổi, gây dựng khối tài sản lớn trong lĩnh vực bất động sản trước khi bước vào chính trường. Ông xây dựng tòa Trump Tower mang tên mình tại Manhattan và sống ở đây trong nhiều thập kỷ.

Hiện trên cương vị Tổng thống, ông Trump cũng đang thực hiện một dự án cải tạo nơi ở khác, với kế hoạch bổ sung một phòng khiêu vũ quy mô lớn tại Nhà Trắng và trang trí Phòng Bầu dục bằng những chi tiết mạ vàng vốn là nét đặc trưng trong nhiều bất động sản và phong cách thẩm mỹ của ông.