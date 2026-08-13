Triển lãm "Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học Quảng Ninh"

Sáng 13/8, tại Bảo tàng Quảng Ninh, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng - Thư viện tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học tỉnh Quảng Ninh”.

Đông đảo đại biểu, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, học sinh sinh viên và du khách đến dự triển lãm.

Đại biểu và học sinh xem triển lãm.

Triển lãm giới thiệu khoảng 100 hiện vật, hình ảnh với 2 chủ đề chính: “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” và “Truyền thống hiếu học tỉnh Quảng Ninh”. Chủ đề thứ nhất có các nội dung: Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Danh nhân tiêu biểu, Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên, trưng bày cố định, hoạt động trải nghiệm, nơi hội tụ tinh hoa của đạo học Việt Nam.

Triển lãm trưng bày sách chữ Hán và bút nghiên của các sĩ tử xưa.

Chủ đề thứ hai là “Truyền thống hiếu học tỉnh Quảng Ninh” với các nội dung: Văn Miếu Quảng Yên, các vị Tiến sĩ, Giám sinh Quốc Tử Giám người Quảng Ninh, các nhà khoa bảng có đóng góp cho Quảng Ninh, thơ của Vua Lê Thánh Tông trên núi Bài Thơ, điểm lại quá trình phát triển của giáo dục khoa bảng Quảng Ninh dưới các triều đại quân chủ.

Học sinh trải nghiệm không gian khắc in tranh và biểu tượng Quốc Tử Giám trên giấy dó.

Tham quan triển lãm, công chúng và du khách được trải nghiệm không gian lều chõng, bút nghiên tri thức, ông đồ viết thư pháp, khắc in tranh và biểu tượng Quốc Tử Giám trên giấy dó, có thêm một nguồn tư liệu phong phú, bổ ích đối với việc nghiên cứu, tìm hiểu về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống giáo dục khoa bảng của tỉnh Quảng Ninh.

Triển lãm cũng là dịp để tăng cường kết nối văn hóa giữa Hà Nội và Quảng Ninh, góp phần phát huy giá trị các di sản văn hóa trong đời sống đương đại, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo kế hoạch, triển lãm kéo dài đến hết ngày 13/9/2026.