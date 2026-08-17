Vịnh Hạ Long qua những khoảnh khắc của Miss World 2026

Một ngày trên vịnh Hạ Long, những người đẹp Miss World 2026 có dịp hòa mình vào không gian khoáng đạt của biển trời, nơi những dãy núi đá trùng điệp, mặt nước xanh trong hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, đầy cuốn hút. Những nụ cười rạng rỡ, những trải nghiệm thú vị được lưu giữ qua từng khung hình đã kể thêm những câu chuyện thật đẹp về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - biểu tượng du lịch của Việt Nam. Qua mỗi khoảnh khắc, vẻ đẹp của vịnh di sản được cảm nhận theo những góc nhìn mới mẻ, chân thực, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Các thí sinh Miss World chụp ảnh lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trước khi bắt đầu hành trình tham quan vịnh Hạ Long.

Các dịch vụ cao cấp trên du thuyền Catherine Horizon góp phần mang đến cho các thí sinh Miss World hành trình trải nghiệm trọn vẹn trên vịnh Hạ Long.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đại diện của Việt Nam tranh tài tại Miss World 2026 khoe dáng bên vịnh Hạ Long.

Mỗi góc trên vịnh Hạ Long đều có thể trở thành một khuôn hình đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc rạng rỡ của các người đẹp.

Rất nhiều những hình ảnh, thước phim về vịnh Hạ Long được các thí sinh ghi lại.

Các người đẹp hào hứng ghi lại hình ảnh khi du thuyền đi qua khu vực hòn Trống Mái và hòn Đỉnh Hương - hai biểu tượng nổi tiếng của vịnh Hạ Long.

Vẻ đẹp thơ mộng của vịnh Hạ Long khiến các thí sinh không khỏi trầm trồ, thích thú và không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian kỳ vĩ của vịnh di sản.

Mỗi thí sinh đều lưu lại những kỷ niệm đẹp về vịnh Hạ Long và Quảng Ninh trong hành trình Miss World 2026.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata nổi bật trước vẻ đẹp thơ mộng, kỳ vĩ của vịnh Hạ Long.

Hoa hậu Ấn Độ chia sẻ: "Vịnh Hạ Long quá đẹp. Có lẽ ai cũng sẽ muốn được đặt chân đến đây một lần trong đời".

Các thí sinh tận hưởng những phút giây thư thái giữa không gian khoáng đạt của vịnh Hạ Long.