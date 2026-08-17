Vịnh Hạ Long qua những khoảnh khắc của Miss World 2026

Một ngày trên vịnh Hạ Long, những người đẹp Miss World 2026 có dịp hòa mình vào không gian khoáng đạt của biển trời, nơi những dãy núi đá trùng điệp, mặt nước xanh trong hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, đầy cuốn hút. Những nụ cười rạng rỡ, những trải nghiệm thú vị được lưu giữ qua từng khung hình đã kể thêm những câu chuyện thật đẹp về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - biểu tượng du lịch của Việt Nam. Qua mỗi khoảnh khắc, vẻ đẹp của vịnh di sản được cảm nhận theo những góc nhìn mới mẻ, chân thực, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách đến gần hơn với bạn bè quốc tế.