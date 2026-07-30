Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trấn Hải

Tối 29/7, tại đảo Quan Lạn, đặc khu Vân Đồn tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trấn Hải; khai mạc Lễ hội truyền thống Vân Đồn năm 2026, kỷ niệm 738 năm Chiến thắng Vân Đồn lịch sử (1288-2026).

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, đánh trống khai hội.

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn; đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đền Trấn Hải là công trình tín ngưỡng gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của cư dân vùng biển Quan Lạn. Ngày 2/6/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND xếp hạng đền Trấn Hải là Di tích lịch sử cấp tỉnh, góp phần khẳng định, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của di tích; đồng thời tạo cơ sở để địa phương tăng cường công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Trấn Hải.

Cùng với lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích, đặc khu Vân Đồn cũng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Vân Đồn năm 2026, kỷ niệm 738 năm Chiến thắng Vân Đồn lịch sử (1288-2026).

Vân Đồn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và yêu nước. Năm 1149, dưới triều vua Lý Anh Tông, Vân Đồn được thành lập là thương cảng biển đầu tiên của nước Đại Việt. Năm 1288, tại vùng biển Quan Lạn, quân và dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đã lập nên Chiến thắng Vân Đồn, đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, góp phần làm phá sản kế hoạch hậu cần của quân Nguyên - Mông, tạo tiền đề cho Đại thắng Bạch Đằng.

Lễ hội truyền thống Vân Đồn được tổ chức từ ngày 10/6 đến 19/6 Âm lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ công lao của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư và quân dân nhà Trần. Lễ hội tái hiện hào khí chiến thắng năm xưa qua các nghi lễ truyền thống; chính hội diễn ra vào ngày 18/6 Âm lịch với hoạt động đua thuyền giữa hai giáp Đông Nam Văn và Đoài Bắc Võ trên dòng sông Mang. Lễ hội đình Quan Lạn cũng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Lễ hội truyền thống Vân Đồn năm 2026 là dịp để nhân dân và du khách ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng phát triển quê hương; qua đó góp phần xây dựng Vân Đồn trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử và biển đảo hấp dẫn của Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự, góp phần làm phong phú không gian văn hóa của lễ hội.