Những bông sen thiện tâm

Không có quỹ cố định, cũng không đặt ra những mục tiêu lớn lao, gần 10 năm qua, các thành viên nhóm Thiện Tâm Hoa Sen (phường Bãi Cháy) vẫn lặng lẽ chung tay làm việc thiện bằng những khoản đóng góp nhỏ và sự sẻ chia chân thành. Những việc làm bình dị ấy đã góp thêm hơi ấm cho nhiều mảnh đời kém may mắn.

Tháng 6/2026, chị Lê Thị Lâm, Trưởng nhóm Thiện Tâm Hoa Sen nhận được cuộc gọi từ Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Lão khoa Quảng Ninh giới thiệu về trường hợp anh Hà Thanh Minh (phường Hà Tu). Người đàn ông ngoài 40 tuổi ấy đã trải qua hai lần tai nạn, ba lần tai biến, phải mổ sọ não, sức khỏe suy kiệt, sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi mỗi tháng. Sau khi trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh, chị Lâm cùng các thành viên quyết định kêu gọi hỗ trợ. Chỉ trong vài ngày, hơn 31,5 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm gửi tới để giúp anh có thêm chi phí điều trị.

Đại diện nhóm Thiện Tâm Hoa Sen trao tặng hỗ trợ cho anh Hà Thanh Minh (phường Hà Tu). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đó chỉ là một trong nhiều hoàn cảnh mà nhóm Thiện Tâm Hoa Sen đã đồng hành trong thời gian qua. Thành lập từ năm 2017, hiện nhóm có hơn 20 thành viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Những ngày đầu, nhóm chủ yếu hỗ trợ tiền mua suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Khi dịch Covid-19 bùng phát, việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện tập trung gặp nhiều hạn chế, nhóm chuyển hướng sang kết nối, hỗ trợ trực tiếp từng trường hợp khó khăn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thiện Tâm Hoa Sen không duy trì quỹ cố định. Mỗi khi tiếp nhận thông tin về một hoàn cảnh khó khăn, các thành viên sẽ trực tiếp xác minh trước khi kêu gọi hỗ trợ. Nguồn kinh phí chủ yếu do các thành viên trong nhóm tự nguyện đóng góp theo khả năng. Với những trường hợp cần số tiền lớn, chị Lê Thị Lâm mới kêu gọi thêm trên trang cá nhân. Mọi khoản tiếp nhận, hỗ trợ đều được công khai, minh bạch.

Chị Lê Thị Lâm chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong mỗi sự giúp đỡ đều đến đúng người, đúng hoàn cảnh. Mỗi người góp một chút theo khả năng, người vài chục nghìn đồng, người vài trăm nghìn đồng, người có điều kiện thì hỗ trợ nhiều hơn, nhưng điều đáng quý nhất là mọi người đều chung một tấm lòng".

Thành viên nhóm ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng đều có mong muốn góp sức theo cách riêng để duy trì hoạt động thiện nguyện. (Trong ảnh: Chị Lê Thị Lâm chăm sóc tóc cho khách hàng).

Là một trong những thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu, chị Đỗ Vân chia sẻ: "Nhiều hoàn cảnh khiến mình rất xót xa. Đôi khi chỉ một khoản hỗ trợ vài triệu đồng cũng giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Nhìn thấy nụ cười và hy vọng của bệnh nhân, tôi lại có thêm động lực và cảm nhận sâu sắc giá trị công việc mình đang làm".

Trong số hơn 20 thành viên của nhóm có bà Lê Thị Tý, người đã nghỉ hưu nhiều năm. Mỗi khi nhóm phát động quyên góp, bà đều là một trong những người có mặt đầu tiên. Khoản tiền bà đóng góp không lớn, chỉ trích từ đồng lương hưu hằng tháng, nhưng chưa bao giờ vắng mặt. Bà Tý cười hiền: "Mình có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Nghĩ đến người bệnh còn khó khăn hơn mình rất nhiều thì mình thấy cần phải sẻ chia. Mỗi lần cùng mọi người đi trao quà, thấy bệnh nhân mừng là mình cũng vui".

Những năm qua, Thiện Tâm Hoa Sen đã hỗ trợ nhiều trường hợp hoàn cảnh rất khó khăn như chàng trai Phạm Việt Anh (SN 1998, phường Yên Tử), mồ côi mẹ từ nhỏ, mắc suy thận mạn giai đoạn cuối cùng nhiều bệnh lý nặng, được nhóm kêu gọi hỗ trợ hơn 10 triệu đồng; trường hợp của chị Lê Thị Dung (xã Hoành Mô), mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, được nhóm vận động hỗ trợ 17 triệu đồng. Hay những bệnh nhân ung thư, chạy thận, người già neo đơn mà nhóm vẫn âm thầm đồng hành trong nhiều năm qua…

Không chỉ hỗ trợ từng trường hợp cụ thể, Thiện Tâm Hoa Sen cũng thường xuyên phối hợp với Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bãi Cháy trong các chương trình chăm lo bệnh nhân nghèo. Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhóm đã trao 100 suất quà Tết cho bệnh nhân trị giá 10 triệu đồng và 20 suất tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho bệnh nhân chạy thận và ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Theo bà Phạm Thu Hoài, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bãi Cháy, nhiều bệnh nhân khi nhập viện rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, không chỉ thiếu chi phí điều trị mà còn suy sụp về tinh thần. Mỗi khi bệnh viện kết nối, nhóm đều nhanh chóng xác minh, hỗ trợ cả vật chất lẫn động viên người bệnh. Sự giúp đỡ ấy có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần để nhiều bệnh nhân yên tâm điều trị.

Không có trụ sở, không có quỹ cố định, cũng chẳng có những lời kêu gọi rầm rộ, Thiện Tâm Hoa Sen vẫn duy trì hoạt động bằng sự tin tưởng của cộng đồng và trách nhiệm của mỗi thành viên. Gần 10 năm qua, những con người bình dị ấy vẫn lặng lẽ nối những tấm lòng nhân ái với những phận đời còn nhiều khó khăn. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều góp thêm một niềm hy vọng cho người bệnh và lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.