Những cán bộ cơ sở trong kỷ nguyên số

Đến với các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh hôm nay, dễ nhận thấy hình ảnh người cán bộ cơ sở đang đổi thay từng ngày, nhiều cán bộ thôn, khu tuổi đời còn trẻ, thành thạo công nghệ và mang tinh thần phục vụ rõ nét.

Chúng tôi đến khu phố Khe Sú (phường Yên Tử) đúng vào lúc Bí thư Chi bộ, Trưởng khu lâm thời - anh Đặng Văn Khởi, 27 tuổi, đang tự tin đứng trước ống kính điện thoại để giới thiệu về những giá trị văn hóa của khu dân cư, phía sau chiếc điện thoại đang quay là cán bộ trong khu, nhanh tay điều chỉnh góc máy rồi phát trực tiếp lên fanpage của khu.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu lâm thời khu Khe Sú Đặng Văn Khởi đứng trước ống kính giới thiệu giá trị văn hóa của khu dân cư để phát trực tiếp lên fanpage của khu.

Trước khi đảm nhận công việc ở khu dân cư, anh Khởi từng hoạt động Đoàn sôi nổi, có thế mạnh về công nghệ và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kết nối đoàn viên, thanh niên, những kinh nghiệm ấy đã nhanh chóng phát huy hiệu quả khi anh bắt đầu công việc mới.

Ngay sau khi 3 khu dân cư được sáp nhập thành khu phố Khe Sú với hơn 550 hộ dân, phần lớn là đồng bào Dao Thanh Y, anh Khởi cùng các cán bộ trong khu xây dựng ngay các nhóm Zalo của khu dân cư, chi bộ để trao đổi, điều hành công việc. Mọi thông tin từ chủ trương, chính sách đến các hoạt động của khu đều được cập nhật nhanh chóng, giúp người dân dễ tiếp cận hơn và việc phối hợp giữa cán bộ với nhân dân cũng thuận lợi hơn. Không dừng lại ở đó, anh còn xây dựng kênh fanpage và TikTok mang tên “Gen Z làm cán bộ khu”. Trên những nền tảng này, không phải là những nội dung cầu kỳ, mà là những câu chuyện giản dị về công việc hằng ngày của cán bộ cơ sở, những hoạt động cộng đồng hay nét đẹp văn hóa của đồng bào địa phương.

Anh Khởi chia sẻ: Ngay từ khi sáp nhập, chúng tôi đã xây dựng kênh trên nền tảng mạng xã hội, trên đó chúng tôi ghi lại những hình ảnh, những thước phim về công việc hằng ngày của cán bộ, để người dân hiểu hơn, gần gũi hơn với công việc ở khu dân cư và để cán bộ với nhân dân ngày càng gắn bó.

Trưởng khu phố Khê Chanh (phường Quảng Yên) Đỗ Thị Thanh Bình hướng dẫn người dân các tiện ích số.

Rời Khe Sú, chúng tôi đến khu phố Khê Chanh (phường Quảng Yên) đúng vào buổi sinh hoạt khu dân cư. Không khí buổi họp diễn ra khác với hình dung quen thuộc, sau phần triển khai công việc, nhiều người đồng loạt mở điện thoại, quét mã QR, kích hoạt tài khoản VNeID hay tập làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh những người cao tuổi là Trưởng khu lâm thời Đỗ Thị Thanh Bình kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên màn hình điện thoại, không ít người lần đầu tiếp xúc với điện thoại thông minh còn bỡ ngỡ, nhưng chị Bình vẫn nhẹ nhàng hướng dẫn, làm đi làm lại cho đến khi người dân tự thực hiện được.

Chị Bình cho biết: Các bác cao tuổi ban đầu còn e ngại vì nghĩ công nghệ rất khó, nhưng khi được hướng dẫn trực tiếp, làm vài lần là mọi người đều có thể sử dụng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng dành thời gian hỗ trợ từng người dân để ai cũng có thể tự làm được, cũng từ các buổi như này tôi cũng hiểu hơn những vướng mắc và mong muốn của người dân trong khu.

Chị Lã Thị Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Phong Dụ (xã Tiên Yên), sử dụng các ứng dụng số để làm báo cáo phục vụ công tác Đảng.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số cũng đang từng bước làm thay đổi cách làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tại thôn Phong Dụ (xã Tiên Yên), chị Lã Thị Hồng, Bí thư Chi bộ thôn, người dân tộc Tày, đang hoàn thiện báo cáo công tác Đảng trên máy tính với những thao tác thuần thục. Chị Hồng cho biết: Trước đây để hoàn thiện một báo cáo hay biên bản phải mất khá nhiều thời gian từ khâu soạn thảo đến chỉnh sửa. Hiện nay tôi sử dụng tiện ích tích hợp soạn thảo báo cáo, biên bản, nghị quyết trên trang thông tin điện tử của xã Tiên Yên cùng các ứng dụng AI như Gemini, ChatGPT… Nhờ vậy, việc hoàn thiện văn bản nhanh hơn, giúp chúng tôi có thêm thời gian bám cơ sở và triển khai các nhiệm vụ tại địa bàn.

Có thể thấy, đội ngũ cán bộ thôn, khu của Quảng Ninh đang từng bước thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số. Với 624 thôn, khu trên toàn tỉnh, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ mang đến nguồn nhân lực năng động, am hiểu công nghệ, mà còn góp phần hình thành phong cách làm việc gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.