Chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Những năm qua, thành phố Quảng Ninh tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Nhiều mô hình tự quản, cách làm phù hợp được triển khai, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, thời gian qua, thành phố ban hành nhiều kế hoạch, công điện chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm ANTT, triển khai liên tục, với cường độ cao (22 cao điểm) trên các lĩnh vực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chủ động phòng ngừa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thành phố triển khai đồng bộ, gắn với sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo 138/QN. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND phường Bãi Cháy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: congan.quangninh.gov.vn

Thành phố cũng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả các nền tảng số, trang thông tin điện tử, nhóm Zalo... để thông tin đến cơ sở nhanh hơn, sát hơn với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Qua đó, người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận và phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn ANTT theo phương châm dân biết, dân bàn, dân tham gia đóng góp ý kiến và cùng thực hiện các giải pháp bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt ở khu dân cư thông qua Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở. Các mô hình tự quản và cơ chế tiếp nhận, phản ánh ý kiến, tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân giúp cơ quan chức năng điều tra, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. 100% các tin báo tố giác được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp trong thực hiện hòa giải, tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh ở cơ sở được duy trì. Thành phố cũng chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc, vấn đề về ANTT phát sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo và trong nội địa, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ khi triển khai việc sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Các mô hình phong trào tự quản được chỉ đạo triển khai theo thế mạnh từng lực lượng, tập trung vào ANTT, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, nắm dư luận và xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn. Cùng với đó, các tổ chức quần chúng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhiều mô hình tự quản, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp đã phát huy hiệu quả trong thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, thành phố triển khai nghiêm túc Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an, đưa tiêu chí “An toàn về ANTT” đến 100% khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Thành phố gắn xây dựng địa bàn an toàn với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, huy động người dân, cơ quan, đơn vị cùng tham gia phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở. Hằng năm, tỷ lệ đăng ký và xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” tại các khu dân cư, đơn vị đều đạt trên 80%, qua đó củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT và tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở đang được thành phố xác định là giải pháp quan trọng để giữ vững ANTT. Thành phố tiếp tục chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Qua đó, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.