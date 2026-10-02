Quan tâm đến những bữa ăn bán trú

Trên khắp địa bàn thành phố, công tác bán trú đang được các nhà trường quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Bởi phía sau mỗi bữa cơm là sức khỏe, sự phát triển và cả niềm vui của học sinh mỗi ngày đến lớp.

Giữa buổi học, khi những tiết học buổi sáng vừa kết thúc, bữa trưa trở thành khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng trước khi bước vào buổi học tiếp theo. Với nhiều trường học, tổ chức bán trú vì thế không chỉ là đáp ứng nhu cầu ăn uống, mà còn là một phần trong công tác chăm sóc học sinh. Ở Trường TH&THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất) điều này càng có ý nghĩa khi phần lớn học sinh là con em đồng bào Dao, Sán Dìu.

Sau sáp nhập từ Trường TH&THCS Vũ Oai và Trường TH&THCS Hòa Bình, nhà trường có 19 lớp với 538 học sinh, học tại 2 cơ sở ở thôn Vũ Oai và thôn Hòa Bình. Hiện 322 học sinh sử dụng suất ăn bán trú.

Bữa ăn bán trú của các em học sinh lớp 3A1, Trường TH&THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất).

Địa bàn xa trung tâm khiến việc tổ chức bữa ăn cho học sinh không đơn giản. Nhưng suốt 5 năm qua, một đơn vị cung cấp suất ăn vẫn đều đặn vượt quãng đường hơn 40km để đưa những phần cơm đến cả hai cơ sở của trường.

Khoảng cách địa lý không trở thành rào cản để học sinh được thụ hưởng những bữa ăn đầy đủ, nóng sốt. Thực phẩm được chế biến tại cơ sở của đơn vị cung cấp, sau đó vận chuyển đến trường theo từng bữa. Khi suất ăn đến nơi, nhà trường tiếp nhận, kiểm tra trước khi đưa tới học sinh.

Theo cô Hoàng Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Vũ Oai, với đặc thù học sinh ở xa nhà và điều kiện địa bàn còn khó khăn, tổ chức bán trú giúp các em có thêm thời gian nghỉ ngơi ngay tại trường, đồng thời để nhà trường có điều kiện chăm sóc các em chu đáo hơn trong suốt ngày học. Cô Yến cho biết: Chúng tôi xác định bữa ăn bán trú gắn trực tiếp với sức khỏe và việc học tập của học sinh. Vì vậy, từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp đến tiếp nhận, kiểm tra suất ăn, nhà trường đều phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) để thực hiện cẩn thận. Điều chúng tôi mong muốn là các em đến trường không chỉ được học tập, mà còn được chăm sóc tốt, có đủ sức khỏe và năng lượng cho cả ngày.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), sự an toàn và chất lượng bữa ăn được đặt trong một cơ chế giám sát có sự tham gia trực tiếp của phụ huynh. Ngay từ đầu năm học 2026-2027, nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS và đơn vị cung cấp suất ăn triển khai quy trình giám sát từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, giao nhận thực phẩm, kiểm tra số lượng, chất lượng suất ăn đến tổ chức cho học sinh ăn trưa tại lớp.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) mời thầy cô và các bạn trước khi vào bữa ăn.

Điều đáng chú ý là phụ huynh không chỉ tiếp nhận thông tin từ nhà trường mà còn có thể trực tiếp tham gia giám sát. Ban đại diện CMHS các lớp tự nguyện luân phiên bố trí thời gian, theo dõi quá trình giao nhận, chia suất và tổ chức bữa ăn; đồng thời phối hợp với nhà trường trên tinh thần bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bán trú.

Chị Trần Khánh Dung, Trưởng Ban đại diện CMHS lớp 5A1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết: Giám sát không phải để tìm lỗi hay quy trách nhiệm, mà để phụ huynh cùng nhà trường phát hiện những điểm cần điều chỉnh và góp phần chăm sóc các con tốt hơn. Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, tự nguyện tham gia kiểm tra, giám sát và phản ánh thông tin đúng nơi, đúng sự việc, trên tinh thần tôn trọng và hợp tác trách nhiệm. Tất cả vì các con, vì sự phát triển của giáo dục.

Từ sự chủ động của nhà trường, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên đến sự đồng hành của phụ huynh, công tác bán trú đang ngày càng được quan tâm và tổ chức bài bản hơn. Mỗi bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe, mà còn tạo nền tảng để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.