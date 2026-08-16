Gửi gắm niềm tin từ những lá phiếu

Ngày 16/8, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, với sự tham gia trách nhiệm của đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Từ những lá phiếu tín nhiệm, cán bộ và nhân dân Quảng Ninh gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện cơ sở có uy tín, trách nhiệm, gần dân, sát việc; cùng cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển.
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Ông Hoàng Văn Đề, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế: “Lựa chọn người có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân”
Cuộc bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Hoàng Quế diễn ra dân chủ, đúng quy định, với sự tham gia đầy trách nhiệm của cử tri đại diện các hộ gia đình. Đây là bước quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức ở khu dân cư sau sắp xếp, tạo cơ sở để các thôn, khu phố sớm ổn định và vận hành hiệu quả theo mô hình mới.
Sau sắp xếp, nhiều thôn, khu phố có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng và khối lượng công việc nhiều hơn. Vì vậy, người đứng đầu thôn, khu phố phải biết tổ chức công việc khoa học; phân công phù hợp; phát huy vai trò của các tổ dân cư, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được giải quyết ngay từ cơ sở; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp trên, không để kéo dài.
Đảng ủy phường sẽ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và đồng hành với đội ngũ trưởng thôn, khu phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở việc hoàn thành quy trình nhân sự mà quan trọng hơn phải được thể hiện bằng hiệu quả công việc và những chuyển biến cụ thể trong đời sống của từng khu dân cư. Sau khi được kiện toàn, đề nghị các thôn, khu phố nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì tốt các hoạt động cộng đồng và tạo được chuyển biến cụ thể trên từng địa bàn.
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Chị Nguyễn Thị Duyên, Bí thư Chi bộ khu phố Bình Sơn, phường An Sinh: “Sớm kiện toàn bộ máy, xây dựng khu phố ngày càng phát triển”
Hôm nay, 556 cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Bình Sơn, phường An Sinh, phấn khởi tham gia bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử là bước quan trọng để sớm kiện toàn tổ chức ở khu dân cư sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động ổn định và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại cơ sở.
Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của khu đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Trong đó, trọng tâm là tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự; rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình; thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm cùng những nội dung liên quan. Khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang khang trang, tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của nhân dân, ngay trong buổi sáng, tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu đã đạt 100%.
Chúng tôi mong người được cử tri tín nhiệm sẽ nêu cao trách nhiệm, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phối hợp cùng Chi bộ và các đoàn thể chăm lo phát triển kinh tế, chỉnh trang hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố Bình Sơn ngày càng văn minh, đoàn kết và phát triển.
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Ông Đỗ Văn Khiên, Bí thư Chi bộ khu Vị Khê, phường Liên Hòa: “Tập trung giải quyết những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân”
Cuộc bầu cử lần này không chỉ nhằm kiện toàn chức danh trưởng thôn, bản, khu phố mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp xã đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân; góp phần giữ vững ổn định địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Từ thực tiễn ở khu dân cư, bí thư chi bộ và trưởng khu phố phải là những người nắm chắc địa bàn, gần gũi với nhân dân và phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Ngay sau khi trưởng khu phố mới được bầu, chúng tôi sẽ cùng rà soát công việc, nắm tình hình từng tổ dân, nhóm hộ và thống nhất các nhiệm vụ cần triển khai trước mắt. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sẽ được ưu tiên xử lý; các chủ trương, chính sách mới của phường cũng được tuyên truyền kịp thời để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Quan điểm của chúng tôi là bí thư chi bộ và trưởng khu phố phải phối hợp đồng bộ, rõ người, rõ việc, cùng chịu trách nhiệm trước nhân dân; bảo đảm công việc tại khu dân cư được triển khai liên tục, không để xuất hiện khoảng trống trong quản lý và phục vụ người dân.
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Bà Hoàng Bích Hảo, Khu trưởng khu Hạ Long 4, đặc khu Vân Đồn: ““Phát huy dân chủ, đoàn kết, kịp thời nắm bắt tâm tư của người dân”
Được bà con khu phố tin tưởng, đưa vào danh sách ứng cử để bầu tái cử làm Trưởng khu Hạ Long 4 là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt lên vai tôi trách nhiệm lớn. Sự tín nhiệm ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn nhắc nhở tôi phải luôn gần gũi, lắng nghe nhân dân và thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Tôi cũng sẽ cùng Ban Công tác mặt trận và các tổ chức trong khu phố phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; những vấn đề người dân quan tâm sẽ được trao đổi, tổng hợp và phản ánh kịp thời. Mong muốn rằng, mỗi người dân trong khu Hạ Long 4 cùng chung tay xây dựng khu phố ngày càng văn minh, đoàn kết, an toàn, góp phần vào sự phát triển chung của đặc khu Vân Đồn.
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Ông Vũ Mạnh Thông, khu phố An Hưng, phường Quảng Yên: “Lựa chọn người trách nhiệm, gần dân, hiểu dân”
Tôi rất vui khi được đại diện gia đình tham gia bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ mới. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền, trách nhiệm của người dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào người có uy tín, tận tâm và gần gũi với bà con.
Sau sáp nhập, khu phố An Hưng có địa bàn rộng hơn, dân số và khối lượng công việc đều tăng. Do đó, người trưởng khu phố nhiệm kỳ mới cần nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát địa bàn; thường xuyên lắng nghe, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng và cùng nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh.
Những năm qua, diện mạo địa phương ngày càng khang trang, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Chúng tôi mong khu phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và chăm lo tốt hơn cho nhân dân. Tôi tin rằng, bằng những lá phiếu trách nhiệm, cử tri đại diện hộ gia đình của khu sẽ lựa chọn được người xứng đáng, cùng bà con xây dựng An Hưng ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển. Cuộc sống của mỗi gia đình ngày một tốt đẹp hơn.
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Anh Triệu Tiến Sáu, thôn Liên Hoà, xã Điền Xá: “Kỳ vọng trưởng thôn mới dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới”
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi đã được tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền, trách nhiệm của cử tri; tiêu chuẩn trưởng thôn cũng như trình tự, thủ tục bầu cử.
Chúng tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được người có tâm, có tầm, có năng lực và uy tín. Người trúng cử phải nhiệt tình, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm và có khả năng vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công việc chung; hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin tưởng giao phó.
Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng trưởng thôn mới sẽ nghĩ được các giải pháp để thôn tiếp tục đổi mới; thường xuyên cập nhật các mô hình kinh tế phù hợp để phổ biến cho bà con, từ đó giúp người dân trong thôn có thêm việc làm, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống nhân dân.
Tôi thấy rằng, hiện nay việc ứng dụng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống của người dân ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết. Hy vọng trưởng thôn mới phát huy năng lực của mình cùng các cán bộ, đoàn thể của thôn giúp bà con có thêm kiến thức về chuyển đổi số; biết áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống hàng ngày.
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Bà Phạm Thị Nhung, thôn Quảng La 2, xã Quảng La: “Trưởng thôn phải phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân"
Quảng La là địa bàn miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phạm vi rộng và dân cư phân bố không tập trung. Trước khi sắp xếp, xã có 19 thôn, mỗi thôn mang những đặc điểm riêng về địa lý, lịch sử và văn hóa.
Sau sắp xếp, xã còn 6 thôn với quy mô dân số và địa bàn lớn hơn. Điều này tạo thuận lợi cho việc tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, tổ chức hoạt động cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, trách nhiệm của người trưởng thôn cũng vì thế mà nặng nề hơn.
Chúng tôi kỳ vọng người được lựa chọn sẽ thực sự gần dân, hiểu dân, nắm chắc tình hình địa bàn; nhất là tại khu vực dân cư phân tán. Trưởng thôn phải phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ thể hiện sự tín nhiệm đối với người đại diện cộng đồng, mà còn gửi gắm niềm tin vào chặng đường phát triển mới của quê hương Quảng La.
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Chị Dường Nhì Múi, thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô: “Cần có giải pháp thiết thực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”
Thôn Đồng Cậm có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi biết rằng, mỗi lá phiếu của chúng tôi không chỉ đang trực tiếp tham gia vào công việc chung của thôn, lựa chọn người tin tưởng để đại diện nguyện vọng của khu dân cư, mà còn thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của bà con, nhân dân.
Qua việc tuyên truyền, giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng thôn Đồng Cậm nhiệm kỳ 2026-2031 là đồng chí Ngô Thị Hiền (sinh năm 1985), bà con chúng tôi rất đồng thuận, tin tưởng và nhất trí. Bởi đồng chí Hiền là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số, có trình độ, có năng lực, có nhiệt huyết. Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi tin tưởng khi bầu chọn có kết quả, đồng chí trưởng thôn sẽ phát huy năng lực, trình độ, nhiệt huyết của mình đóng góp tích cực xây dựng thôn Đồng Cậm ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng mong trưởng thôn sẽ cùng với đội ngũ cán bộ thôn có các giải pháp thiết thực bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên địa bàn thôn, hình thành các bản làng du lịch; qua đó tạo thêm thu nhập cho người dân nơi đây.
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Chị Phạm Thị Nhi, khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê: “Phát huy sức trẻ, chung tay xây dựng khu dân cư phát triển”
Việc kiện toàn tổ chức và bầu trưởng khu là bước quan trọng, tạo nền tảng để khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Tôi mong trưởng khu cùng các tổ chức đoàn thể sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của người dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên trong các phong trào tại địa phương.
Là một đoàn viên, tôi mong khu Vĩnh Hồng ngày càng khang trang, văn minh; đời sống người dân tiếp tục được nâng cao và có thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết cộng đồng. Tuổi trẻ trong khu sẵn sàng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung sức cùng người dân thực hiện các nhiệm vụ của khu.
Tôi tin rằng với bộ máy mới được kiện toàn, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ khu phố, khu Vĩnh Hồng sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, đáp ứng tốt hơn mong muốn của người dân.
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Chị Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khu phố Quang Trung 1, phường Uông Bí: “Niềm tin của nhân dân là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực và tận tâm”
Được bà con tín nhiệm giới thiệu tái cử trưởng khu phố, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trước nhân dân. Sự tin tưởng ấy chính là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, tận tâm với nhiệm vụ chung của khu.
Nếu được bầu làm trưởng khu nhiệm kỳ mới này, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực; cùng tập thể bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý hiệu quả các nhiệm vụ mới. Tôi sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư; phối hợp chặt chẽ với Chi ủy, Ban lãnh đạo khu, Ban Công tác Mặt trận, các tổ trưởng dân phố và đoàn thể để triển khai công việc đồng bộ, hiệu quả.
Tôi cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả phần mềm quản lý dân cư, từng bước nâng cao chất lượng quản lý theo hướng khoa học, chính xác và hiện đại. Cùng với đó là quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em và các hộ khó khăn; vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Mọi công việc của khu sẽ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận và lợi ích chính đáng của nhân dân làm trọng tâm. Tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và góp ý của bà con để cùng xây dựng khu phố Quang Trung 1 ngày càng đoàn kết, văn minh, phát triển.