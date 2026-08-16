Gửi gắm niềm tin từ những lá phiếu

Ông Hoàng Văn Đề, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế: “Lựa chọn người có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân”

Cuộc bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Hoàng Quế diễn ra dân chủ, đúng quy định, với sự tham gia đầy trách nhiệm của cử tri đại diện các hộ gia đình. Đây là bước quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức ở khu dân cư sau sắp xếp, tạo cơ sở để các thôn, khu phố sớm ổn định và vận hành hiệu quả theo mô hình mới.

Sau sắp xếp, nhiều thôn, khu phố có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng và khối lượng công việc nhiều hơn. Vì vậy, người đứng đầu thôn, khu phố phải biết tổ chức công việc khoa học; phân công phù hợp; phát huy vai trò của các tổ dân cư, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được giải quyết ngay từ cơ sở; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp trên, không để kéo dài.

Đảng ủy phường sẽ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và đồng hành với đội ngũ trưởng thôn, khu phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở việc hoàn thành quy trình nhân sự mà quan trọng hơn phải được thể hiện bằng hiệu quả công việc và những chuyển biến cụ thể trong đời sống của từng khu dân cư. Sau khi được kiện toàn, đề nghị các thôn, khu phố nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì tốt các hoạt động cộng đồng và tạo được chuyển biến cụ thể trên từng địa bàn.