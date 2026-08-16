Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố thành công với tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu đạt 98,12%

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi, đến 18h00 ngày 16/8, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có 98,12% cử tri đại diện hộ gia đình hoàn thành việc bỏ phiếu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có uy tín để đảm nhiệm chức danh trưởng thôn, bản, khu phố.

Khu 5, phường Mông Dương, hoàn thành bầu cử trưởng thôn, khu phố.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội ở cộng đồng dân cư. Tại cuộc bầu cử này, các cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh trực tiếp bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

Với ý nghĩa đó, ngay từ sáng 16/8, đông đảo cử tri trong toàn tỉnh đã đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh trưởng thôn, bản, khu phố.

Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc của Ủy ban bầu cử các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri các địa phương đã góp phần đem lại thành công tốt đẹp cho ngày hội toàn dân.

Cử tri đại diện hộ gia đình khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, bỏ phiếu bầu trưởng khu.

Theo số liệu báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, tính đến 18h00 ngày 16/8, toàn tỉnh đã có 384.871/392.246 cử tri đại diện hộ gia đình theo danh sách đã hoàn thành việc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 98,12%.

Trong đó, khu phố Tam Thịnh (xã Tiên Yên) là khu phố đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành sớm cuộc bầu cử. Các xã: Quảng La, Hải Lạng, Đầm Hà, Đường Hoa, Cái Chiên, Bình Liêu, Hải Ninh là những địa phương hoàn thành cuộc bầu cử trước 9h sáng. Toàn tỉnh có 22/54 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 336/624 thôn, bản, khu phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Qua bầu cử, đã có 624 người trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó có 55 người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; 513 người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 90% trở lên; 56 người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu dưới 90%.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, giúp cử tri nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử, thời gian và hình thức bầu cử. Cùng với đó, cơ sở vật chất tại 624 điểm bầu cử được chuẩn bị chu đáo; khu vực bỏ phiếu, bàn ghế, hòm phiếu, tài liệu và các điều kiện phục vụ cử tri được bố trí đầy đủ. Công tác trang trí, khánh tiết được thực hiện trang trọng, tạo không khí phấn khởi, dân chủ trong nhân dân.

Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, bản, khu phố được thực hiện tại toàn bộ 624 thôn, bản, khu phố, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Cử tri đại diện hộ gia đình thôn Đồng Tiến, đặc khu Cô Tô, biểu quyết bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân. Kết quả cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ và sự đồng thuận của nhân dân, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong nhiệm kỳ mới.