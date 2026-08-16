Dân chủ, công khai, an toàn và đúng quy định

Ngay từ sáng sớm 16/8, trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, từ đô thị đến miền núi, biên giới Quảng Ninh, cờ đỏ, pa-nô, khẩu hiệu cùng tiếng loa truyền thanh hòa vào nhịp sống từng khu dân cư. Hơn 395.000 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tỉnh phấn khởi đến điểm bầu cử, thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo công việc chung, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo nền tảng để hệ thống chính trị ở thôn, bản, khu phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Rộn ràng ngày hội khu dân cư

Các cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Hạ Long phấn khởi đến điểm bầu cử để thực hiện quyền cử tri bầu chọn trưởng khu phố mới.

Đầu giờ sáng, Nhà văn hóa khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long, đã rộn ràng tiếng nói cười, những bước chân cử tri nối nhau đến điểm bầu cử. Trong số 16 ứng cử viên Trưởng khu phố của phường, ứng cử viên tại Hồng Hải 8 là người trẻ tuổi nhất. Sự trẻ trung, tâm huyết, trách nhiệm mang đến kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới năng động, gần dân, sát dân. Tại đây, 321 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn người đại diện cho cộng đồng mà còn gửi gắm mong muốn về một khu phố đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Cử tri Đào Thị Thanh Tân, phấn khởi chia sẻ: Không khí trong khu phố hôm nay rất vui, bà con ai cũng háo hức, phấn khởi. Chúng tôi kỳ vọng người được lựa chọn làm Trưởng khu phố phải có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết và biết tập hợp nhân dân. Tôi tin rằng với sức trẻ, sự nhiệt tình và trách nhiệm, ông Bùi Hoàng Linh, sinh năm 1981, khi trúng cử sẽ nhận được sự tín nhiệm của bà con, cùng nhân dân tạo thêm những chuyển biến tích cực cho khu phố trong nhiệm kỳ mới.

Các cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long, kỳ vọng vào ứng cử viên Trưởng khu phố mới trẻ, tâm huyết và dẫn dắt khu phố ngày càng phát triển.

Phường Hạ Long có 16 điểm bầu cử, với 12.265 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Qua hiệp thương, danh sách 16 ứng cử viên Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 được dự kiến, trong đó 7 ứng cử viên tái cử. Tuổi trung bình của các ứng cử viên là 60,4 tuổi; người trẻ nhất là ông Bùi Hoàng Linh, 45 tuổi, ứng cử tại khu phố Hồng Hải 8.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, cho biết: Không khí ngày bầu cử tại 16 khu phố trên địa bàn toàn phường diễn ra trang trọng, dân chủ và phấn khởi. Các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền; hòm phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri đại diện hộ gia đình thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu được triển khai chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định. Các cử tri bày tỏ kỳ vọng người trúng cử trưởng khu phố nhiệm kỳ mới sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, góp phần xây dựng khu phố ngày càng văn minh, phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri. Đây là dịp để nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở, lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản tại khu dân cư.

Cử tri đồng bào dân tộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, tìm hiểu thông tin ứng cử viên trưởng thôn mới trước khi bầu cử.

Ngược lên những bản làng vùng núi, biên giới, không khí ngày bầu cử cũng rộn ràng, náo nức. Trên những tuyến đường nông thôn mới vừa được hoàn thiện, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hòa cùng sắc màu rực rỡ từ những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo nên một bức tranh ngày hội vừa trang trọng, vừa gần gũi, đậm đà bản sắc.

Tại Nhà văn hóa thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ. Trong những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Dao, từng nụ cười, ánh mắt đều ánh lên niềm vui và sự háo hức. Với người dân nơi đây, mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin vào người trưởng thôn có phẩm chất, trách nhiệm, uy tín, gần dân, hiểu dân, cùng cộng đồng giải quyết những việc chung.

Cử tri Nình Thị Thít, thôn Đồng Cậm, chia sẻ: Qua tuyên truyền, tôi biết ngày bầu cử trưởng thôn nên đã chủ động sắp xếp công việc gia đình để đi bỏ phiếu từ sớm. Tôi mong người được bà con tín nhiệm sẽ luôn có tinh thần trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân, vì lợi ích chung để cùng bà con thực hiện tốt các công việc của thôn, xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Không chỉ lớp trẻ, ngày hội còn thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cao tuổi. Tại nhiều điểm bỏ phiếu, những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn có mặt từ sớm, cẩn thận tìm hiểu danh sách, tiểu sử người ứng cử và tự tay bỏ lá phiếu của mình. Với họ, việc chung của thôn, khu phố là trách nhiệm của mỗi người dân, không kể tuổi tác.

Cụ Phạm Thanh Đác (88 tuổi), thôn Yên Đức 1, phường Hoàng Quế, có mặt tại điểm bầu cử từ sớm, tự tay bỏ phiếu bầu trưởng khu phố mới.

Ở tuổi 88, cụ Phạm Thanh Đác, thôn Yên Đức 1, phường Hoàng Quế, vẫn giữ trọn sự quan tâm với công việc chung. Có mặt tại điểm bầu cử từ sớm, cụ cẩn thận tìm hiểu danh sách, tiểu sử người ứng cử trước khi tự tay bỏ phiếu. “Tuổi cao nhưng việc chung của thôn, của khu phố thì mình vẫn phải quan tâm. Tôi mong người được bà con tín nhiệm sẽ là người có trách nhiệm, gần gũi, biết lắng nghe nhân dân, cùng bà con đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Mỗi nhiệm kỳ đều có những yêu cầu mới, vì vậy chúng tôi mong cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực sẽ tiếp tục phát huy, tạo được dấu ấn, để đời sống người dân ngày càng tốt hơn” - cụ Đác bày tỏ.

Từ đô thị đến miền núi, biên giới, điểm chung dễ nhận thấy trong ngày hội là tinh thần trách nhiệm và niềm tin được gửi gắm qua từng lá phiếu. Không khí phấn khởi hiện diện trong sự chủ động của người dân khi tìm hiểu thông tin, cân nhắc lựa chọn và trực tiếp thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở.

Để ngày hội diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các địa phương cùng MTTQ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử. Các Ban Chỉ đạo bầu cử địa phương bám sát hướng dẫn, chỉ đạo các tổ bầu cử thực hiện đúng trình tự; khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện; công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, an ninh trật tự được bảo đảm, cử tri thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình.

Ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng. Từ sự đồng thuận của nhân dân và những lá phiếu được trao bằng trách nhiệm, tin tưởng, mỗi thôn, khu phố có thêm nền tảng để phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Gửi niềm tin qua lá phiếu

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phường Cao Xanh kiểm tra công tác bầu cử tại khu phố Cao Xanh 7.

Những lá phiếu được trao không chỉ để chọn một người đảm đương công việc ở cơ sở, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người có tâm, có trách nhiệm, đủ uy tín và năng lực để gần dân, hiểu dân, nói dân nghe, làm dân tin. Đáp lại sự tín nhiệm ấy là những lời hứa về trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm cùng nhân dân xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh.

Sau sắp xếp, nhiều thôn, khu phố có địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, công việc nhiều và phức tạp hơn. Bởi vậy, người trưởng thôn, khu phố được lựa chọn không chỉ cần nhiệt tình, trách nhiệm mà phải có uy tín, năng lực tổ chức công việc, khả năng vận động, tập hợp nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tại khu phố Cao Xanh 7 (phường Cao Xanh), câu chuyện về sự lựa chọn ấy thể hiện khá rõ. Sau sắp xếp giữa 2 khu phố (Cao Xanh 7 và Cao Xanh 8), Cao Xanh 7 trở thành một khu phố mới với 1.192 hộ dân, 4.134 nhân khẩu, quy mô tăng gấp 2 lần trước đây. Địa bàn lớn hơn, số hộ đông hơn cũng đồng nghĩa công việc của trưởng khu trong nhiệm kỳ mới sẽ nhiều hơn. Người đứng đầu khu phố phải làm sao gắn kết những cộng đồng dân cư trước đây thành một tập thể thống nhất, tạo đồng thuận trong thực hiện các công việc chung. Sau khi cân nhắc, lựa chọn, cử tri đã đặt niềm tin vào ông Nguyễn Xuân Quyết làm Trưởng khu phố Cao Xanh 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự tín nhiệm ấy không phải ngẫu nhiên. Ông Quyết là người có kinh nghiệm trong công tác ở cơ sở, gần gũi và gắn bó với người dân, đáp ứng đủ các tiêu chí của người trưởng khu trong tình hình mới.

Các cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Hồng Gai 2 (phường Hồng Gai) gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào trưởng khu phố mới qua mỗi lá phiếu.

Cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri đại diện hộ gia đình của khu cũng có những kỳ vọng rất cụ thể. Người dân mong trưởng khu phải gần dân, hiểu dân, công tâm, gương mẫu; biết lắng nghe và dám đứng ra giải quyết công việc chung. Nhất là khi khu phố sau sắp xếp rộng hơn, người đứng đầu càng phải sâu sát, biết tập hợp và tạo sự đồng thuận giữa các hộ dân. Ông Nguyễn Văn Hồng, cử tri khu phố Cao Xanh 7, phường Cao Xanh, chia sẻ: Điều chúng tôi mong muốn nhất là trưởng khu phải trách nhiệm và gần dân. Người dân có việc thì phải biết tìm đến ai, có kiến nghị phải được lắng nghe. Trưởng khu nói đúng, làm gương, đặt lợi ích chung lên trên thì người dân sẽ tin tưởng và cùng thực hiện.

Đó cũng là kỳ vọng chung gửi vào những lá phiếu trong ngày 16/8. Khi kết quả được công bố, niềm vui của người trúng cử cũng là lúc một trách nhiệm mới bắt đầu. Với những người được nhân dân tín nhiệm trong một khu phố có quy mô lớn hơn trước vừa là niềm vui, vừa tạo thêm áp lực phải làm tốt hơn những nhiệm kỳ đã qua.

Ông Trần Xuân Thắng, Trưởng khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ Long, chia sẻ: Được nhân dân tiếp tục tín nhiệm là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với tôi. Khu phố sau sáp nhập rộng hơn, đông dân hơn nên bản thân phải sâu sát hơn, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân. Tôi sẽ cùng cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cố gắng xây dựng một tập thể đoàn kết; việc gì liên quan đến quyền lợi của người dân phải kịp thời nắm bắt, phản ánh và cùng chính quyền tìm cách giải quyết. Điều quan trọng nhất là phải giữ được niềm tin mà nhân dân đã dành cho mình.

Kiểm tra hòm phiếu trước giờ bầu cử tại khu 3, phường Hạ Long.

Hai chữ “niềm tin” cũng là điều dễ cảm nhận nhất trong ngày bầu cử. Người dân trao niềm tin qua lá phiếu. Người trúng cử nhận niềm tin bằng trách nhiệm. Bởi công việc của một trưởng thôn, khu phố không phải những điều xa xôi; đó có thể là vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; hòa giải một mâu thuẫn trong khu dân cư; quan tâm một gia đình khó khăn; giữ gìn an ninh trật tự; hay kịp thời chuyển một kiến nghị chính đáng của người dân tới cấp ủy, chính quyền.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò ấy càng rõ hơn. Thôn, bản, khu phố là nơi gần dân nhất, nơi chủ trương, chính sách được chuyển thành những việc cụ thể trong cuộc sống. Người trưởng thôn, bản, khu phố vì thế chính là một trong những cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với từng hộ gia đình.

Đến 11h ngày 16/8, toàn tỉnh đã có 357.222/392.246 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 91,07%; trong đó có 28/54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành bầu cử, đạt 51,85%; 472/624 thôn, bản, khu phố đã hoàn thành bầu cử, đạt 75,64%. Đến cuối ngày 16/8, khi những lá phiếu cuối cùng được kiểm đếm, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 cơ bản hoàn thành. Điều quan trọng không chỉ là Quảng Ninh lựa chọn đủ 624 trưởng thôn, bản, khu phố, mà là qua lá phiếu trực tiếp của nhân dân đã lựa chọn những người được cộng đồng gửi gắm niềm tin để gánh vác công việc ở cơ sở.

Trên 395.000 cử tri đại diện hộ gia đình là trên 395.000 sự gửi gắm. Từ ngày mai, sự tín nhiệm ấy sẽ được đo bằng từng việc làm cụ thể của mỗi trưởng thôn, bản, khu phố, đó là gần dân hơn, nghe dân nhiều hơn, giải quyết công việc trách nhiệm hơn và làm sao để lời nói của mình được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Giá trị lớn nhất của lá phiếu ngày 16/8 không chỉ là chọn đúng người dân tin, mà còn là để những người được dân tin đáp lại niềm tin ấy bằng trách nhiệm với nhân dân và cộng đồng mình đại diện, để từ đó góp phần xây dựng thôn, bản, khu phố đoàn kết, văn minh.