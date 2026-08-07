Nông sản Quảng Ninh "lên sàn, lên sóng"

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, hay các kênh phân phối truyền thống, nông dân Quảng Ninh đã chủ động đưa sản phẩm lên sóng trực tiếp. Việc áp dụng hình thức livestream bán hàng đã mở ra hướng tiêu thụ mới cho sản phẩm OCOP địa phương, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy làm kinh tế số của người nông dân.

Một nắng hai sương vất vả với 2 vụ na bở mỗi năm, những người nông dân như ông Vũ Tất Đạt (phường Quảng Yên) không thể nghĩ có một ngày mình lại trở thành nhân vật chính trên phiên livestream của địa phương. Phiên livestream giới thiệu quả na bở Tiền An - đặc sản vùng đất Quảng Yên vào trưa 25/7 đã thu hút rất đông người khắp mọi nơi theo dõi và chỉ sau đó 1 tuần, gần như các nhà vườn và nhà dân ở Quảng Yên đều không còn sản phẩm để bán.

Với ông Vũ Tất Đạt, đây là lần đầu tiên ông được trải lòng chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất mà mình tích lũy mấy chục năm qua, về việc từ tháng Chạp sau khi thu hoạch phải cắt tỉa những cành không đảm bảo, để cây phát triển, tháng Giêng lại cắt cành để cây nẩy mầm, ra hoa, hay việc phải thức đêm để thụ phấn cho đậu quả...

Quá trình chăm bón vất vả là vậy, nhưng trước đây chỉ có một số ít người dân xung quanh biết đến na bở Tiền An. Nay nhờ ứng dụng công nghệ, sản phẩm đã lan tỏa tới các địa phương lân cận và người trồng na mong muốn qua việc livestream, quả na bở Tiền An sẽ được khắp mọi miền trong nước biết tới. Ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: Việc lựa chọn na bở Tiền An giới thiệu trong phiên livestream không chỉ ủng hộ cho một nông sản đặc trưng của địa phương, mà còn là sự đồng hành của chính quyền với người nông dân, góp phần củng cố niềm tin để bà con yên tâm phát triển sản xuất.

Ông Vũ Tất Đạt (phường Quảng Yên) giới thiệu về giá trị của quả na bở Tiền An tại phiên livestream ngày 25/7/2026.

Thực tế cho thấy, việc đưa nông sản "lên sóng" livestream không phải là câu chuyện riêng của Quảng Yên, hay Quảng Ninh, mà đã là xu hướng chung của toàn quốc. Với Quảng Ninh, bên cạnh việc đẩy mạnh quảng bá qua các hội chợ OCOP truyền thống, tỉnh đã chủ động đón đầu làn sóng chuyển đổi số nông nghiệp, đưa các vườn cây “lên mạng" giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người mua, bớt được các khâu trung gian; giúp người tiêu dùng hiểu được giá trị của mỗi sản phẩm. Từ chả mực Hạ Long, gà đồi Tiên Yên, trà hoa vàng Ba Chẽ... cho đến na bở Tiền An, việc ứng dụng thương mại điện tử và livestream giới thiệu sản phẩm đã và đang thổi một luồng sinh khí mới vào tư duy làm kinh tế nông nghiệp của người dân Quảng Ninh.

Lần đầu tiên những người nông dân Tiền An cùng chính quyền địa phương được "lên sóng" giới thiệu trực tiếp về đặc sản quê mình.

Là đơn vị sản xuất, chế biến nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng đặc biệt chú trọng tới các phiên livestream giới thiệu trà hoa vàng và những sản phẩm chế biến từ loại dược liệu quý này. Theo chị Nguyễn Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng, môi trường số giúp HTX mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và đưa sản phẩm trà hoa vàng Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, livestream hay bán hàng trực tuyến mới chỉ là "chìa khóa" mở ra cánh cửa thị trường. Để nông sản Quảng Ninh vươn xa và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng, bài toán bền vững vẫn nằm ở khâu quy hoạch, chất lượng và bảo hộ thương hiệu. Một ví dụ cụ thể đó là ngày 15/10/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3881/QĐ-UBND bổ sung cây na vào danh mục một số loài cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng sản xuất đã mở ra cơ hội cho người dân tiếp cận các cơ chế chính sách của Nhà nước để đầu tư theo hướng bền vững. Theo kế hoạch, năm 2026 Quảng Yên sẽ mở rộng thêm 2ha diện tích trồng mới để hình thành vùng sản xuất na tập trung gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại và tiêu thụ sản phẩm.

Chị Nguyễn Lê Hoàng Anh trực tiếp tư vấn cho khách hàng tại phiên livestream về các sản phẩm từ trà hoa vàng của HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng.

Còn với HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng, thời gian tới đơn vị sẽ xây dựng nội dung chuyên sâu, hoàn thiện mẫu mã bao bì, thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng được tiếp cận trực quan, đồng thời đẩy mạnh livestream giới thiệu sâu hơn về vùng nguyên liệu, quy trình thu hái, chế biến, cách sử dụng, cũng như những giá trị đặc trưng của trà hoa vàng đến người tiêu dùng.

Sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương và sự nhạy bén áp dụng công nghệ của người dân chính là "chìa khóa" để mở ra hướng đi bền vững cho nông sản Quảng Ninh, để thêm nhiều "mùa vàng" bội thu trên cả cánh đồng thực tế lẫn cánh đồng số, mang lại thắng lợi kép cho cả người bán lẫn người mua.