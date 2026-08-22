Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 17h ngày 22/8

📍 Hiện trạng bão: Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6; tại trạm Phù Liễn (Tp. Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 03 giờ qua, bão số 4 hầu như ít di chuyển.

Hồi 16 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 5km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

📍 Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới) Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

📍 Dự báo tác động của bão:

⚠️ Trên biển:

🔹 Khu vực chịu tác động: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng.

🔹 Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

🔹 Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

⚠️ Khu vực đất liền ven biển

🔹 Khu vực chịu tác động: Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

🔹 Nguy cơ: Có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

🔹 Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

⚠️ Tác động do mưa lớn

🔹 Khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa.

🔹 Nguy cơ: Từ chiều tối 22/8 đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; riêng Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8.

🔹 Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

⚠️ Dông, lốc xoáy:

🔹 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh. 📍 Tin phát lúc: 17h00

📍 Bản tin tiếp theo: 20h00 ngày 22/8