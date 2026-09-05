Đầu tư cho giáo dục, vun đắp tương lai thế hệ trẻ

Từ miền núi, biên giới, hải đảo đến các đô thị, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên, mở đầu năm học 2026-2027 trong niềm vui, háo hức của thầy và trò thành phố Quảng Ninh. Đây là năm học đầu tiên trong diện mạo mới của thành phố, mang theo những kỳ vọng mới về một nền giáo dục được quan tâm, đầu tư toàn diện hơn; tạo điều kiện để mỗi học sinh được học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho chặng đường phát triển phía trước.



Tại điểm trường đảo Trần, các đồng chí lãnh đạo đặc khu Cô Tô cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo đã có mặt, ân cần đón và dắt tay các em học sinh tới trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Kết nối những niềm vui ngày khai trường



Sáng 5/9, từ những miền biên giới, hải đảo đến các đô thị, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên, đón hơn 372.000 học sinh thành phố Quảng Ninh bước vào năm học mới trong niềm vui, sự háo hức và những kỳ vọng mới. Vẫn là ngày tựu trường quen thuộc, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa khai giảng đầu tiên Quảng Ninh bước vào năm học mới mang vị thế là một thành phố.

Ở mỗi vùng đất, ngày khai trường lại mang một sắc màu riêng. Với học sinh vùng biên giới, niềm vui năm học mới càng trọn vẹn khi các em được học tập trong những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú, liên cấp mới được đầu tư khang trang, đồng bộ. Từ phòng học, phòng bộ môn đến khu nội trú, sân chơi và các công trình phục vụ sinh hoạt, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Với Chùi Thị Tâm, học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu, niềm vui trong ngày khai giảng năm nay hiện hữu thật gần gũi, đó là được học tập trong ngôi trường mới khang trang, rộng rãi. Tâm không giấu được sự háo hức: “Em rất vui vì năm nay được học ở trường mới. Trường đẹp lắm, lớp học rộng, có nhiều phòng học và khu sinh hoạt mới. Em mong năm học này sẽ có thật nhiều kỷ niệm với thầy cô và các bạn”.

Từ niềm vui của những học sinh vùng biên, đến tiếng trống khai trường ở các miền quê, đô thị và hải đảo, mỗi khoảnh khắc của ngày 5/9 đều góp thêm một gam màu vào bức tranh giáo dục của thành phố Quảng Ninh. Đó không chỉ là niềm vui của một năm học mới, mà còn là những kỳ vọng được gửi gắm vào thế hệ học sinh hôm nay – những công dân sẽ góp phần tạo dựng diện mạo thành phố Quảng Ninh trong tương lai.

Niềm vui, sự háo hức bước vào năm học mới ở ngôi trường mới của học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu.

Niềm vui của cô học trò vùng biên cũng là niềm vui của nhiều gia đình có con em theo học tại các trường phổ thông nội trú, liên cấp mới được đầu tư. Với phụ huynh, điều đáng mừng không chỉ là con được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ hơn, mà còn được bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí.

Anh Trần A Tám, thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Cơ sở vật chất được đầu tư rất khang trang, hiện đại. Đặc biệt, khi đưa con đến học tập tại đây, gia đình tôi không phải mất bất cứ chi phí nào. Nhà trường quản lý học sinh cũng rất tốt nên tôi rất yên tâm”.

Nếu ở vùng biên giới, dấu ấn ngày khai trường được cảm nhận từ niềm vui về những ngôi trường mới, thì tại các phường trung tâm đô thị, niềm vui ấy lại đến từ những điều giản dị, thiết thực hơn. Ngay từ sáng sớm, những chuyến xe buýt miễn phí đưa học sinh đến trường đã trở thành một hình ảnh đẹp trong ngày đầu năm học mới.

Những chuyến xe nối nhau lăn bánh trên các tuyến phố, đưa học sinh đến trường trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng. Trên xe là những gương mặt háo hức, những bộ đồng phục mới và câu chuyện ríu rít về lớp học, thầy cô, bạn bè. Với các em, hành trình đến trường không chỉ thuận tiện, an toàn hơn mà còn trở thành một phần đáng nhớ của ngày tựu trường.

“Em rất thích đi xe buýt đến trường vì vừa vui, vừa an toàn. Hôm nay là ngày khai giảng nên em càng háo hức. Em mong năm học nào cũng được đi học như thế này” – em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, chia sẻ trên chuyến xe.

Chuyến xe bus miễn phí đưa các em học sinh đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chị Trần Thị Trang, phường Hạ Long, có hai con sử dụng xe buýt đến trường, cho biết: “Điều thuận lợi nhất đối với gia đình tôi là không phải bố trí người đưa đón các cháu. Hằng ngày các cháu được đưa đến trường, đưa về theo tuyến xe cố định, có người quản lý nên gia đình rất yên tâm. Đặc biệt vào giờ cao điểm, phương tiện qua lại rất đông, các cháu đi xe buýt cảm thấy an toàn hơn”.

Những chuyến xe buýt miễn phí đưa học sinh đến trường không chỉ giải quyết một nhu cầu đi lại. Đó là hình ảnh sinh động về một thành phố đang từng bước đưa những tiện ích của đô thị văn minh đến gần hơn với đời sống học sinh và gia đình. Hành trình đến trường trở nên an toàn, thuận tiện hơn; phụ huynh bớt đi nỗi lo đưa đón; giao thông quanh các cổng trường cũng giảm áp lực.

Cùng với niềm vui từ những ngôi trường mới, những chuyến xe mới, ngày khai giảng năm nay còn đặc biệt bởi không gian của ngày hội đến trường không còn bó hẹp trong từng sân trường.

Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai (ngoài cùng bên phải) cùng các anh chị và các bạn đi xe buýt đến trường tham dự lễ khai giảng.

Thông qua kết nối trực tuyến, học sinh thành phố Quảng Ninh cùng hòa chung không khí khai giảng với học sinh trên cả nước. Những hình ảnh về thầy cô, mái trường và khoảnh khắc chào đón năm học mới được truyền tới các điểm trường, tạo nên một không gian khai trường rộng lớn, nơi khoảng cách địa lý không còn là trở ngại để thầy và trò cùng chia sẻ niềm vui ngày tựu trường.

Trong cùng buổi sáng, học sinh thành phố Quảng Ninh cùng hàng triệu học sinh trên cả nước lắng nghe những thông điệp gửi gắm nhân dịp năm học mới, theo dõi phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cùng hòa vào tiếng trống khai trường – âm thanh thân thuộc mở đầu hành trình học tập mới.

Từ những ngôi trường khang trang nơi biên giới, những chuyến xe buýt miễn phí đưa học sinh đến lớp, đến không gian khai giảng được kết nối trực tuyến, mỗi hình ảnh đều góp thêm một sắc màu cho ngày khai trường đầu tiên trong diện mạo mới của thành phố Quảng Ninh. Đó không chỉ là thời khắc mở đầu một năm học, mà còn cho thấy sự quan tâm, chăm lo cho giáo dục đang được cụ thể hóa từ những điều gần gũi, thiết thực với học sinh và mỗi gia đình.

Chăm lo hôm nay, vun đắp tương lai

Từ niềm vui ngày khai giảng năm học 2026-2027, học sinh Quảng Ninh không chỉ được học tập trong những ngôi trường khang trang, kiên cố, sạch đẹp mà còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục. Trong chặng đường phát triển mới, giáo dục tiếp tục được xác định là lĩnh vực được ưu tiên, với hệ thống chính sách bao phủ từ bảo đảm điều kiện học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng đến phát hiện, bồi dưỡng tài năng.



Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, trò chuyện với các em học sinh.

Quán triệt quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Quảng Ninh xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của địa phương. Trên cơ sở đó, các chính sách đặc thù được triển khai theo 3 định hướng lớn: bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và điều kiện học tập; đồng thời phát triển giáo dục mũi nhọn.

Từ những định hướng này, nhiều chính sách đã đi vào đời sống, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của học sinh. Tiêu biểu là chính sách hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường học dành cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học. Riêng năm 2026, gần 200.000 lượt trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục được thụ hưởng, với tổng kinh phí hơn 290 tỷ đồng.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các nhóm đối tượng yếu thế, ưu tiên tiếp tục được triển khai. Thành phố đồng thời duy trì các chính sách hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ trong dịp hè; bảo đảm ăn, ở tập trung; tổ chức đưa đón học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường hằng ngày. Những chính sách này không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện để học sinh duy trì việc học 2 buổi/ngày, mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền và nhóm đối tượng, để mỗi học sinh đều có thêm cơ hội học tập, phát triển trong một môi trường giáo dục công bằng và chất lượng hơn.

Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu được nâng cấp, xây mới kịp thời đưa vào sử dụng năm học mới.

Đối với những hoàn cảnh đặc biệt, các chính sách bảo trợ trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi có văn bằng thứ nhất; hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộc nhóm yếu thế tại các cơ sở giáo dục tư thục tiếp tục mở rộng cơ hội đến trường, giúp các em có thêm điều kiện duy trì việc học. Mỗi chính sách được triển khai ở một phương diện khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu để hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế hay khoảng cách địa lý không trở thành rào cản trên hành trình học tập của mỗi học sinh.

Chị Lê Thị Miền, thôn Hà Quang Vóc, xã Đầm Hà, chia sẻ: “Tôi có hai con, một cháu lớp 3, một cháu lớp 5. Là gia đình ở khu vực còn nhiều khó khăn, tôi rất phấn khởi khi các con được thành phố quan tâm bằng nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ sữa, ăn ở, đi lại… Những chính sách này giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, các con được chăm lo đầy đủ hơn và yên tâm đến trường. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của thành phố và mong các chính sách tiếp tục được duy trì, để học sinh vùng khó có thêm điều kiện học tập, vươn lên”.

Không chỉ bảo đảm cơ hội học tập cho những học sinh còn khó khăn, thành phố Quảng Ninh cũng dành sự quan tâm cho giáo dục mũi nhọn, tạo động lực để học sinh có năng lực nổi trội phát huy tiềm năng. Các chính sách thưởng cho học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi; hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi và chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long được tiếp tục triển khai, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

Đáng chú ý, mức thưởng dành cho học sinh đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi được nâng lên, cao nhất 700 triệu đồng đối với học sinh đoạt giải cao nhất tại kỳ thi quốc tế. Học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hoặc xã đảo được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần mức thưởng chung; trường hợp đoạt giải cao nhất cấp quốc tế, mức thưởng lên tới 1,05 tỷ đồng. Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cũng được động viên bằng mức thưởng tương đương 50% mức thưởng của học sinh.

Từ việc bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh ở những nơi còn khó khăn đến khuyến khích, bồi dưỡng những tài năng trẻ, hệ thống chính sách giáo dục đang được triển khai theo hướng bao trùm và dài hạn. Qua đó, mỗi học sinh đều có thêm điều kiện để học tập, trưởng thành và phát huy năng lực, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Quảng Ninh trong chặng đường phát triển mới.

Năm 2026 đã có gần 200.000 lượt trẻ em, học sinh tại cả cơ sở công lập và tư thục được thụ hưởng, với kinh phí hơn 290 tỷ đồng.

Cùng với đó, việc hỗ trợ bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi và thực hiện chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long tạo cơ chế hỗ trợ đồng bộ từ tuyển chọn, tập huấn đội tuyển, phát triển đội ngũ giáo viên bồi dưỡng đến xây dựng môi trường chuyên biệt cho học sinh có năng lực nổi trội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Em Lê Phương Linh, lớp 12A5, Trường THPT Hòn Gai, đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Pháp, chia sẻ: “Trong năm học 2025-2026, em rất vinh dự đạt giải Khuyến khích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Các chính sách bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh cùng sự quan tâm của nhà trường đã tạo điều kiện để em phát triển năng khiếu, thêm động lực để chúng em nỗ lực học tập, rèn luyện và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Trong năm học mới, em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đạt thành tích cao hơn, góp một phần nhỏ vào thành tích chung của ngành Giáo dục và mang về thêm những thành tích đáng tự hào cho thành phố Quảng Ninh”.

Không dừng lại ở những chính sách đang được triển khai, năm học 2026-2027 cũng ghi dấu thêm nhiều chính sách, giải pháp mới nhằm hoàn thiện điều kiện học tập và chăm lo học sinh. Quảng Ninh thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Quảng Ninh, chuẩn bị các điều kiện để Trung tâm đi vào hoạt động từ năm học mới. Cùng với đó là lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, trang bị máy điều hòa cho phòng học, phòng ở nội trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên toàn thành phố; cho học sinh mượn miễn phí hơn 288.000 bộ sách giáo khoa. Đặc biệt, tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu được tổ chức, phục vụ miễn phí gần 2.000 học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt điện trong năm học 2026-2027.

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo quyết tâm gặt hái thành công trong năm học mới.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, khẳng định: Việc tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục đang từng bước hoàn thiện điều kiện học tập, chăm lo cho học sinh toàn diện hơn, từ nhà đến trường, trong trường học và từ trường trở về gia đình. Đây là những việc làm cụ thể, cho thấy sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ. Một chính sách tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả và mang lại những chuyển biến thực chất cho người dân, nhất là học sinh. Điều đó cũng thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của thành phố: Phát triển phải hướng đến con người, lấy con người làm trung tâm và từng bước chuyển hóa thành quả phát triển thành chất lượng cuộc sống tốt hơn cho nhân dân.

Trong niềm vui ngày khai trường, sự chăm lo của thành phố hiện hữu từ những điều gần gũi nhất, một ngôi trường khang trang, những cuốn sách mới, bữa ăn đủ đầy hay những chuyến xe đưa đón an toàn. Từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, mỗi chính sách được triển khai không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện đến trường mà còn tiếp thêm niềm tin để các em học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên. Bởi vậy, tiếng trống khai trường năm học 2026-2027 không chỉ mở đầu một hành trình học tập mới, mà còn ngân lên những kỳ vọng về tương lai. Trong hành trình ấy, mỗi học sinh được quan tâm, trao cơ hội và tiếp sức để trưởng thành; còn mỗi mái trường trở thành nơi gieo những ước mơ, vun đắp tri thức và chuẩn bị hành trang cho những công dân tương lai của thành phố Quảng Ninh.