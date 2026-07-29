Phát động Cuộc thi trực tuyến “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho người dân; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, lan tỏa tinh thần chủ động học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đời sống.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Ninh. Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, dữ liệu dân cư, kỹ năng số, an ninh mạng, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Cuộc thi trực tuyến “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026 góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho người dân.

Cuộc thi gồm 3 chặng: “Khởi động số”, “Giải pháp số” và “Bứt phá số”.

Tại Chặng 1 - Khởi động số, thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 1 câu hỏi tình huống, thời gian làm bài tối đa 20 phút. Mỗi thí sinh được tham gia nhiều lần và kết quả của lượt thi có điểm số cao nhất được sử dụng để xét xếp hạng. Chặng 1 dự kiến diễn ra từ ngày 30/7 đến 8/8/2026.

Sau Chặng 1, Ban Tổ chức lựa chọn 11 xã, phường, đặc khu có thành tích xuất sắc để tham gia Chặng 2 - Giải pháp số. Các đội thi xây dựng sản phẩm với chủ đề “Giải pháp ứng dụng AI hoặc khai thác dữ liệu để giải quyết một vấn đề cụ thể tại trường học, cơ quan hoặc khu phố nơi bạn sinh sống”. Sản phẩm có thể được thể hiện dưới dạng video clip, infographic, mô hình, bản thiết kế, phần mềm, ứng dụng hoặc các sản phẩm số khác. Chặng 2 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 25/8/2026.

Chặng 3 - Bứt phá số sẽ lựa chọn 6 đơn vị có kết quả cao nhất sau Chặng 2 để thuyết trình, trình diễn và bảo vệ giải pháp trước Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi. Chặng 3 dự kiến tổ chức trước ngày 15/9/2026. Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến trong tháng 10/2026.

Phần thi trực tuyến dành cho cá nhân dự kiến có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Phần thi “Công dân số hiến kế” dành cho tập thể gồm 1 giải Nhất; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Thông qua Cuộc thi “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo sân chơi bổ ích, thiết thực để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng số; đồng thời khuyến khích các sáng kiến, giải pháp ứng dụng AI và khai thác dữ liệu vào giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng xã hội số và hình thành những công dân số chủ động, sáng tạo trên địa bàn tỉnh.