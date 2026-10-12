Phát huy hiệu quả trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở, nhà đất dôi dư là một trong những nhiệm vụ được Quảng Ninh tập trung triển khai. Nhiều công trình đã được điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc xây dựng phương án khai thác phù hợp, góp phần hạn chế lãng phí tài sản công, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những công trình mang công năng mới

Tấm biển tên trước trụ sở UBND xã Hải Xuân cũ nay đã mang một tên gọi mới. Những dãy nhà, phòng làm việc vẫn còn đó, chỉ có nhịp hoạt động bên trong là đã đổi khác. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, công trình đã được bố trí lại cho đơn vị có nhu cầu, tiếp tục phát huy giá trị thay vì rơi vào cảnh bỏ trống, xuống cấp.

Phát huy hiệu quả trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp

Hiện đây là địa điểm làm việc của Đài Thông tin Duyên hải Móng Cái. Hằng ngày, từ các phòng chức năng, những tín hiệu liên lạc vẫn được tiếp nhận, xử lý, duy trì phục vụ hoạt động thông tin trên biển.

Ông Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Công đoàn Đài Thông tin Duyên hải Móng Cái, cho biết: “Từ khi được chuyển về đây, chúng tôi đã có thể bố trí không gian làm việc thuận tiện, rộng rãi cho người lao động; giúp cán bộ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng chuyên môn. Có cơ sở làm việc phù hợp từ một trụ sở sẵn có cũng giúp đơn vị đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mà không phải đầu tư xây dựng mới”.

Cùng với những cơ sở còn khả năng sử dụng được điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu, một số công trình tại Móng Cái 1 cũng được tính toán chuyển đổi công năng để phục vụ cộng đồng.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết: Sau sắp xếp, trên địa bàn phường có 50 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp đối với toàn bộ số cơ sở này, trong đó 7 cơ sở được điều chuyển, 16 cơ sở chuyển đổi công năng, 22 cơ sở lựa chọn hình thức cho thuê và 5 cơ sở xử lý theo các hình thức khác. Đối với nhóm tài sản dự kiến cho thuê, địa phương đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa vào khai thác. Qua đó, quỹ nhà, đất sau sắp xếp từng bước được bố trí lại phù hợp hơn, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc ở Quảng Ninh có nhiều thay đổi. Một số cơ sở không còn phù hợp với công năng ban đầu, trong khi ở nhiều lĩnh vực vẫn phát sinh nhu cầu về cơ sở vật chất. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải rà soát, sắp xếp và xử lý kịp thời quỹ nhà, đất dôi dư, bảo đảm tài sản công tiếp tục được sử dụng hiệu quả, tránh bỏ trống, xuống cấp.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều rà soát cơ sở vật chất của trụ sở nhà đất dôi dư.

Trên cơ sở đó, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát hiện trạng từng cơ sở, xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Toàn thành phố có 776 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến cuối tháng 5/2026, đã có 538 cơ sở được xử lý thông qua các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý hoặc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển. 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành kiểm kê tài sản công trên phần mềm quản lý theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều cơ sở sau sắp xếp đã được đưa trở lại sử dụng, phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị hoặc đảm nhiệm những chức năng mới phù hợp hơn. Việc tận dụng những công trình còn khả năng khai thác cũng góp phần giảm áp lực đầu tư mới, hạn chế tình trạng tài sản để không trong thời gian dài dẫn đến xuống cấp, lãng phí.

Tuy nhiên, việc xử lý số tài sản còn lại vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo số liệu đến cuối tháng 5/2026, toàn thành phố còn 238 cơ sở cần tiếp tục sắp xếp, xử lý. Mỗi công trình có đặc điểm khác nhau về vị trí, hiện trạng, hồ sơ pháp lý và khả năng khai thác. Có cơ sở đã xuống cấp, cần kinh phí sửa chữa, cải tạo; có tài sản phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hoặc nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của địa phương.

Cùng với việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với những cơ sở còn lại, Quảng Ninh cần gắn việc xử lý tài sản dôi dư với nhu cầu phát triển của từng địa bàn. Những công trình còn phù hợp cần được ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu và nhu cầu dân sinh; những tài sản không còn nhu cầu sử dụng cần được lựa chọn hình thức khai thác phù hợp để tránh kéo dài tình trạng bỏ trống.

Sắp xếp trụ sở, nhà đất dôi dư vì thế không chỉ được đánh giá bằng số lượng tài sản đã có phương án xử lý, mà còn ở hiệu quả sử dụng sau sắp xếp. Khi các công trình hoàn thành chức năng cũ được đưa vào khai thác với vai trò phù hợp hơn, nguồn lực tài sản công đã đầu tư sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân.