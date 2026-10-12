Phường Bãi Cháy: Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường Bãi Cháy tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nguồn thu ngân sách và thu hút các nguồn lực đầu tư. Bước vào những tháng cuối năm, phường tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, đồng thời phát huy lợi thế du lịch, dịch vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của TP Quảng Ninh.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy kiểm tra tiến độ triển khai dự án và kế hoạch tổ chức khai trương TTTM AEON Mall Hạ Long.

Với lợi thế là trung tâm du lịch, dịch vụ trọng điểm, phường Bãi Cháy tiếp tục thu hút đông du khách, nhất là trong các dịp diễn ra sự kiện văn hóa, du lịch và hoạt động giải trí. Cùng với việc duy trì các sản phẩm hiện có, phường phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình như: Thu Fest, nhạc nước Halo Bay Show, phát triển phố đi bộ, các hoạt động vui chơi, ẩm thực ban đêm… Qua đó, từng bước đa dạng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí của du khách. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, phường đón khoảng 7,45 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 26.200 tỷ đồng (chiếm khoảng 48% tổng thu du lịch toàn thành phố).

Hoạt động kinh doanh khởi sắc cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Toàn phường có 208 doanh nghiệp thành lập mới. Đặc biệt, ở lĩnh vực đầu tư, phường tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 27 dự án ngoài ngân sách đang trong giai đoạn thực hiện, tổng vốn đăng ký hơn 94.770 tỷ đồng. Trong đó, vốn đăng ký giải ngân năm 2026 là hơn 17.916 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 12.419 tỷ đồng (đạt khoảng 70% kế hoạch), 4 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động và 15 dự án đã khởi công, đang thi công. Cùng với các dự án đang triển khai, địa phương tiếp tục xúc tiến 23 dự án mới ngoài ngân sách. Hiện 18 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, với tổng vốn dự kiến 34.046 tỷ đồng; 5 dự án trọng điểm đang được xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư, với tổng vốn dự kiến 34.680 tỷ đồng.

Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và các dự án ngoài ngân sách đã góp phần mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng nguồn thu. Theo báo cáo của UBND phường, tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 5.100 tỷ đồng (bằng 129% dự toán pháp lệnh). Riêng phần ngân sách phường trực tiếp thu đạt trên 714 tỷ đồng (bằng 146% dự toán pháp lệnh). Kết quả này tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chỉnh trang hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long tại phường Bãi Cháy.

Những kết quả tích cực trên đang tạo nền tảng quan trọng để phường Bãi Cháy tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tuy nhiên, phường cũng nhìn nhận thẳng thắn hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai và công tác quản lý trật tự đô thị vẫn là những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết.

Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết: Để đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” đạt hiệu quả cao nhất, phường đã rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, có khả năng vượt và những chỉ tiêu còn thấp để tập trung chỉ đạo, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện. Trong đó, phường phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.072 tỷ đồng; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, khai thác các nguồn thu hợp pháp gắn với hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đối với đầu tư công, phường tập trung kiểm điểm tiến độ từng dự án, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán và giải ngân vốn. Cùng với đó là đẩy nhanh việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” được tổ chức tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Ảnh: Minh Hà

Cùng với việc tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm, phường xác định du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục là động lực quan trọng để tạo thêm nguồn lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy, việc kết nối các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng với mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, nhất là các hoạt động về đêm, đang được chú trọng nhằm tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Dự kiến ngày 11/11/2026, Trung tâm thương mại AEON Mall Hạ Long sẽ mở cửa đón khách, trước khi tổ chức lễ khai trương chính thức vào ngày 14/11. Với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng bổ sung không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí quy mô lớn, tạo thêm sức hút cho Bãi Cháy trong những tháng cuối năm. Khi đi vào hoạt động, công trình cũng mở ra cơ hội để các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị lữ hành và hộ kinh doanh trên địa bàn kết nối sản phẩm, mở rộng thị trường, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách.

Ông Inui Shinnichirô, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON Mall Hạ Long, cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá" của thành phố và phường, AEON Mall Hạ Long nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với mục tiêu chung. Chúng tôi cam kết tập trung nguồn nhân lực, vật lực và tài lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, chúng tôi cũng xác định ngày mở cửa đón khách không phải là điểm kết thúc mà là điểm bắt đầu cho hành trình đồng hành dài hạn. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp sẽ chú trọng công tác vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đội ngũ nhân sự và xây dựng mối quan hệ gắn kết với cộng đồng địa phương.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình"Tammi OA - chính quyền số phường Bãi Cháy".

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Bãi Cháy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, thông minh, hiện đại; đến năm 2030 đón trên 11 triệu lượt khách, trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 36.300 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, phường Bãi Cháy tập trung vào 3 định hướng trụ cột gắn liền trực tiếp với hoạt động đầu tư - kinh doanh của các doanh nghiệp. Bao gồm: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung, các tuyến đường trục chính tại Bán đảo 1, Bán đảo 2, Bán đảo 3 Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng; từng bước chuyển đổi Khu công nghiệp Cái Lân thành khu vực phức hợp đô thị và dịch vụ cảng, kết hợp với Cảng Cái Lân tạo thành khu dịch vụ hậu cần, khoa học công nghệ và trung tâm logistics hiện đại.

Đồng thời, đồng hành cùng các tập đoàn chiến lược (Sun Group, BIM Group, AEON, Lotte...) và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo các sản phẩm "độc đáo - khác biệt - bền vững", phát triển du lịch bốn mùa, du lịch biển đảo "đa trải nghiệm", nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ trực thăng, thủy phi cơ, khinh khí cầu, cùng chuỗi tổ hợp thương mại đẳng cấp...