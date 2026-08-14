Phường Hạ Long triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Ngày 14/8, phường Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2025-2026, công tác giáo dục trên địa bàn phường Hạ Long đạt nhiều kết quả nổi bật. Các trường chủ động thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất.

Toàn phường hiện có 5 trường công lập, 2 trường ngoài công lập liên cấp và 40 cơ sở giáo dục mầm non. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với 9 giải nhất, 37 giải nhì, 35 giải ba và 25 giải khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, 216 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên và chương trình chất lượng cao, trong đó, học sinh của phường đạt 8/11 vị trí thủ khoa toàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, phát biểu triển khai nhiệm vụ tại hội nghị.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng khi 100% cơ sở giáo dục đạt mức độ 3 về chuyển đổi số, đứng đầu toàn tỉnh. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; 4/5 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Năm học 2026-2027, phường Hạ Long tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM, kỹ năng sống, hướng nghiệp và hoạt động trải nghiệm; đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại. Qua đó, từng bước xây dựng giáo dục Hạ Long phát triển theo hướng chất lượng, toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phường Hạ Long trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Tại hội nghị, 3 cá nhân giáo viên trên địa bàn phường được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của UBND phường vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.