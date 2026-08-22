Phường Hồng Gai: Dành 56 tỷ đồng cải tạo trường lớp trước thềm năm học mới

Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, phường Hồng Gai đang tập trung đẩy nhanh sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn với kinh phí khoảng 56 tỷ đồng. Nhiều hạng mục đến nay đã hoàn thành, góp phần tạo môi trường học tập khang trang, an toàn, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

Các khâu cuối sơn sửa, làm đẹp diện mạo ở Trường tiểu học Hồng Gai đã hoàn thành từ trước ngày 20/8.

Các công trình khởi công từ ngày 25/6, phấn đấu hoàn thành cơ bản các hạng mục chính trước ngày 2/9 để các trường chuẩn bị cho năm học mới. Trong đó, Trường Tiểu học Hồng Gai cơ sở 1 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng sửa chữa, cải tạo. Các hạng mục gồm sơn sửa phòng học, cải tạo nền, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, cửa, cổng trường, phòng bảo vệ và lan can. Công trình cơ bản sẵn sàng phục vụ năm học 2026-2027.

Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cơ sở 1, khối lượng thực hiện đạt trên 90%, tập trung vào chỉnh trang sân trường, hệ thống thoát nước, bồn cây; sửa chữa mái, sơn các khối nhà, cải tạo cầu thang, hành lang, khu vệ sinh và một số hạng mục xuống cấp.

Ngoài sơn tường, trồng cây, lát đá cầu thang..., sân Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cũng sắp hoàn thành, sẵn sàng cho năm học mới.

Cùng với hai công trình trên, các hạng mục tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cơ sở 2, Trường THCS Lê Văn Tám cơ sở 2 và Trường Tiểu học Hồng Gai cơ sở 2 hiện đạt khoảng 80-90% khối lượng, đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Một số công trình đã về đích sớm. Các hạng mục sửa chữa tại các cơ sở của Trường Mầm non Hồng Gai và Trường THCS Lê Văn Tám cơ sở 1 đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện để các nhà trường sớm chỉnh trang lớp học, khuôn viên, chuẩn bị đón học sinh.

Trường Tiểu học Hồng Gai cùng nhiều ngôi trường khác trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành, có diện mạo mới cho năm học 2026-2027.

Việc ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường học trong dịp hè thể hiện sự quan tâm của địa phương với giáo dục. Các hạng mục xuống cấp được khắc phục, góp phần tạo môi trường học tập khang trang, an toàn trong năm học mới. Theo tiến độ hiện tại, những hạng mục còn lại dự kiến sẽ sớm hoàn thành trước ngày 30/8.