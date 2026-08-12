Phường Móng Cái 1 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Chiều 12/8, phường Móng Cái 1 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Dự Ngày hội có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Móng Cái 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Móng Cái 1 được triển khai đồng bộ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới; sự phối hợp giữa lực lượng Công an, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và các khu phố ngày càng chặt chẽ. Qua đó, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và trách nhiệm của người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự từng bước được nâng cao.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, như: Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản, giữ gìn an ninh, trật tự; Tổ hòa giải khu phố; “Biên giới bình yên - phường Móng Cái 1 không xuất nhập cảnh trái phép”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Vì tương lai tươi sáng”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”…

Thông qua các mô hình, phong trào đã huy động ngày càng rộng rãi sức dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Những kết quả đạt được đóng góp thiết thực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường sống bình yên, an toàn trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Việc được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 vừa là sự ghi nhận đối với những kết quả của phường Móng Cái 1, vừa đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí đề nghị phường Móng Cái 1 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, cách làm theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Người dân phường Móng Cái 1 tham gia biểu diễn dân vũ tại Ngày hội.

Đồng chí yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với quân sự, MTTQ và các ngành, đoàn thể; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, người có uy tín và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, gắn phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phường và tỉnh phát triển bền vững.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh, trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ cho các cá nhân.

Tại Ngày hội, nhiều giấy khen, phần quà có ý nghĩa đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và phường Móng Cái 1 trao tặng đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Móng Cái 1.