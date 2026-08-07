Phường Hà An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), chiều 7/8, UBND phường Hà An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và truyền thống 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghe báo cáo kết quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phường Hà An.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hà An tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chuyển đổi số và quản lý cư trú.

Các mô hình "Cổng trường học an toàn về giao thông", "Kết nối số giữ biển bình yên" tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kết hợp phổ biến pháp luật, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số, cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội và vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

4 cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo phường Hà An đề nghị các cấp, các ngành, lực lượng Công an và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND phường Hà An khen thưởng 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội, phường Hà An đã trao tặng quà cho 8 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại Ngày hội, phường Hà An đã trao tặng quà cho 8 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 8 học sinh có hoàn cảnh vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập.