Phường Hiệp Hòa tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Ngày 12/8, UBND phường Hiệp Hòa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đây là ngày hội lớn nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công , 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19/8 (1945-2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 (2005-2026).

Phường Hiệp Hòa là địa bàn đặc thù với có hơn 13.000 giáo dân và hơn 10.000 Phật tử, Công an phường đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ổn định tốt an ninh vùng tôn giáo. Các mô hình tự quản nổi bật được duy trì hiệu quả như mô hình “Thanh niên Giáo xứ Yên Trì tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội”.

Đặc biệt, thời gian qua lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 39 tổ (với 152 thành viên) đã khẳng định vai trò nòng cốt. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng này đã cung cấp hơn 35 nguồn tin có giá trị, phối hợp tuần tra 120 lượt và vận động nhân dân giao nộp 15 vũ khí các loại.

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng PC02 - Công an tỉnh, trao khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh và tặng quà cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã được xem tiểu phẩm chủ đề "Đồng thuận di dời - Con đường mở rộng" do chính lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Hiệp Hòa biểu diễn. Tiểu phẩm vừa đoạt giải Nhì tại Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi cấp khu vực.

Tiểu phẩm đã tái hiện chân thực, xúc động công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân di dời thành công hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang mới để giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

Đồng chí Bùi Tuấn Ninh, Trưởng Ban xây dựng Đảng, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân và tặng quà cho 1 mô hình tổ chức quần chúng, 2 cá nhân tiêu biểu. Chủ tịch UBND phường tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 15 cá nhân và tặng 10 phần quà nghĩa tình cho các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong ngày hội lớn.