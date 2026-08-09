Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thống Nhất

Chiều 9/8, xã Thống Nhất tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự ngày hội có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thống Nhất.

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đến nay, Ngày hội đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Tại xã Thống Nhất, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền, lồng ghép về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút trên 4.000 lượt người tham gia; tổ chức 3 buổi tuyên truyền pháp luật về pháo, an toàn giao thông, phòng, chống đuối nước, tội phạm công nghệ cao cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Lãnh đạo xã Thống Nhất trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng Công an xã vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tặng Giấy khen cho xã Thống Nhất vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tổ chức các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Một điểm nhấn nổi bật là phong trào đã phát huy ngày càng rõ vai trò của nhân dân trong phát hiện, cung cấp thông tin về ANTT. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp trên 20 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt giữ, xử lý hình sự các đối tượng trong 1 vụ cờ bạc và 4 vụ ma túy; đưa 2 người đi cai nghiện bắt buộc, 6 người đi cai nghiện tự nguyện; phát hiện, xử phạt hành chính 2 trường hợp vận chuyển than cục không có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Cùng với đó, 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn được vận động ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được củng cố, đi vào thực chất. Xã duy trì hiệu quả các mô hình An ninh cơ sở; Tổ liên gia an toàn về PCCC; Người có uy tín tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự...

Lãnh đạo xã Thống Nhất trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Công an tỉnh tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thống Nhất.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Thống Nhất ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất nhờ sự vào cuộc tích cực của đông đảo nhân dân. Trong đó, mô hình phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã mang lại hiệu quả cao, giúp cung cấp nhiều nguồn tin giá trị cho lực lượng công an xã để giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, tạo lập trận địa an ninh nhân dân vững chắc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thống Nhất tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân; đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào, tăng cường ứng dụng công nghệ, mạng xã hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trở thành “cánh tay nối dài” của Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung khen thưởng các mô hình tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND xã Thống Nhất đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Đồng thời tặng quà cho các mô hình tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thống Nhất.