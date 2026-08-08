Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cẩm Phả năm 2026

Ngày 8/8, phường Cẩm Phả tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự Ngày hội có Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các khu phố, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tặng hoa chúc mừng tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phường Cẩm Phả năm 2026.

Phường Cẩm Phả luôn xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững; không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và đại diện nhân dân đã tham gia tham luận, tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, MTTQ, các đoàn thể và lãnh đạo, nhân dân khu phố để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp với từng khu dân cư; thực hiện hiệu quả mục tiêu “phường không ma túy”...

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Phả đón nhận Bằng khen của Bộ Công an nhân dịp Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu của phường Cẩm Phả đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND phường vì có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công; phường Cẩm Phả trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của 400 người là điểm nhấn trong phần hội của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cẩm Phả năm 2026.

Phần hội của chương trình có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Các hoạt động giao lưu, đồng diễn như dân vũ, dance sport, võ thuật... tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.